FliPelô mergulha na vida marinha

O Museu do Mar Aleixo Belov marca presença na Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô 2022, em seus últimos dias, hoje e amanhã, com atividades especiais voltadas para o amor à vida marinha.

O historiador Rafael Dantas conduz a palestra “Salvador da Bahia em Suor e Mar Morto”, às 15 horas, relacionando o convívio soteropolitano a obras literárias relacionadas ao tema do museu.

Para domingo está programada uma roda de contação de histórias, às 15 horas, voltada para o público infantil, tendo como base o livro “Velas Cheias de Sonhos”.

Conduzida por Risa Barbosa, do setor educativo do Museu do Mar, a atividade aborda o conteúdo do livro, baseado na infância de Aleixo Belov, ucraniano refugiado no Brasil devido aos horrores da Segunda Guerra Mundial.

Assinado por Bito Teles, com ilustração de Bua Bruno, o livro é um dos destaques da FliPelô, dada a consistência da narrativa, elaborada sobre as recordações do navegador do tempo quando era menino.

-Por ser um espaço cultural e educacional, o Museu do Mar Aleixo Belov tem como compromisso levar informações sobre a preservação do mar, da fauna e da flora para a população, especialmente a nova geração”, afirma Etiennette Bosetto, responsável pelo acervo do museu.

Para Etiennette Bosetto, o projeto destaca a importância da educação ambiental, em apoio ao conteúdo didático assimilado pelos estudantes das escolas baianas.

A museóloga lembra o fato de o velejador Aleixo Belov, criador e gestor do Museu do Mar, ser também escritor interessado na formação de novos leitores, explicando-se assim o êxito do estabelecimento ao participar da FliPelô.

“A democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. (...) Ameaças de violência não fazem bem a nenhuma causa”

Luís Roberto Barroso, ministro do STF, após ser hostilizado por bolsonaristas em Santa Catarina

Agro na Boca do Rio

Termina hoje a 4ª. edição da e-Agro, a feira itinerante de Inovação, Tecnologia Agropecuária e Geração de Negócios, promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) e pelo Sebrae. A programação gratuita tem lugar nos espaços criados no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. São apresentações musicais, venda de produtos do artesanato baiano, degustação e comércio de queijos e cortes de carne bovina consideradas “nobres”, entre outros itens da melhor arte culinária. Está prevista ainda a arrecadação de alimentos não-perecíveis, além de produtos de higiene e limpeza, em ação solidária conjunta com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio).

POUCAS & BOAS

- O registro de Indicação Geográfica (IG) para os vinhos produzidos no Vale do São Francisco foi anunciado esta semana pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) na modalidade Indicação de Procedência. O reconhecimento oficial da qualidade dos vinhos finos, nobres, espumantes naturais e moscatel espumante atinge a produção em propriedades de Casa Nova e Curaçá, no Norte da Bahia , bem como Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. A IG agrega valor à produção e é resultado de um trabalho de parceria entre universidades, produtores e instituições públicas de pesquisa.

- O Curso de formação política para mulheres, do Centro Interdisciplinar em Pesquisa Agroambiental (Cipam), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), campus de Jequié, termina amanhã o primeiro módulo com participação de estudantes de várias cidades. As atividades que terminam no dia 11 de dezembro, acontecem no Assentamento Popular Claudemiro Dias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no município de Jitaúna.

- Um evento na Colônia de Pescadores Canavieiras abriu ontem o Circuito de Palestras Pescador Artesanal, promovido pelo Sebrae Ilhéus. Os próximos encontros serão dia 08 em Ubaitaba e Itacaré e dia 10 de novembro na Colônia de Pescadores do Malhado, em Ilhéus. Voltadas para a capacitação dos profissionais, as reuniões tem a proposta de apresentar soluções de gestão e ferramentas para auxiliar os pescadores na busca de novos mercados.