Florisvaldo Mattos expulsa flamengos

Florisvaldo Mattos - Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE

O poeta, jornalista e professor Florisvaldo Mattos, integrante da galeria eterna dos editores-chefes de A TARDE, como também imortal pela Academia de Letras da Bahia, anunciou para 2025, em iniciativa pioneira, as comemorações literárias por um momento histórico formidável: o quadricentenário da expulsão dos holandeses, depois de aportarem os flamengos na Salvador de 1624.

O endereço virtual do admirável vate, o "Quitanda Literária", já publica, de antemão, os protestos pelo silêncio geral em relação à invasão, ocorrida há 400 maios, embora nada se tenha registrado de mais significativo, contemporaneamente, acerca da inesperada visita bélica.

Ciente da adesão aos meios digitais, Florisvaldo Mattos já providenciou, a título de convite à leitura, a migração de seu livro impresso de poemas sobre o tema – “Mares anoitecidos” –, revivendo incursão histórica e lírica incentivada pelo saudoso Waldir Freitas de Oliveira e outro poeta de Série A, Fernando da Rocha Peres.

Segue a nau cultural da republicação no ambiente da internet uma rota simultânea comandada pelo proa, jornalista Paulo Bina, ao programar uma nova edição em papel do precioso livro lançado no ano 2000, agora sob as guardas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).

- Pois bem, de minha parte, eu, que escrevi e publiquei um livro, reunindo poemas, de lastro épico, às vezes líricos, resolvi acometer-me da ousadia de não deixar passar esse grandioso acontecimento histórico, de contornos até trágicos - afirma “Flori”.

O “Quitanda Literária” pode ser acessado, via buscador de endereços virtuais, bastando escrever o nome do blog e o de seu autor para ter acesso aos textos preliminares e aos poemas completos.

“Diálogo político com o centro nós tivemos na campanha e ampliamos no governo. Já tentaram matar o PT e não conseguiram. Não podem pedir agora que o PT se suicide, rompendo com a base social”

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, sobre eventual ida da sigla mais para o centro do espectro político

Natal Solidário da FPC

Saraus, lançamentos de livros, oficinas, coral, contação de histórias, tudo isso integrou a programação cultural que encerra as atividades do ano no conjunto de bibliotecas públicas estaduais, geridas pela Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA). Uma dessas ações é a Campanha Natal Solidário, que tem o objetivo de apoiar o trabalho de instituições de cunho social. A Campanha se inicia amanhã às 14h: a Biblioteca Juracy Magalhães Jr. de Itaparica que executou a campanha “Cadê minha boneca preta”, dará às crianças do Instituto Cultural BANTU (ICB) – Distrito de Vera Cruz – Mar Grande, uma tarde feliz.

Júlio Lancellotti na Piedade sexta

Reconhecido no Brasil e no exterior, por suas ações de acolhimento a pessoas em situação de rua, o padre Júlio Lancellotti confirmou presença na missa campal programada para a Praça da Piedade, na próxima sexta-feira, com a proposta de um “Natal sem fome” para os excluídos.

Antes da celebração, o grande jantar com Júlio Lancellotti prevê uma distribuição de “quentinhas” visando alcançar o número de 8.812 unidades, o equivalente à quantidade de soteropolitanos em busca de abrigo e de algum alimento, de acordo com dados confiáveis divulgados pela Pastoral de Rua da Igreja Católica.

O objetivo é o de mobilizar os recursos da cidadania engajada do município, além de gestores públicos, incluindo os do governo do Estado, não apenas para reduzir os efeitos da fome neste contingente populacional, mas principalmente buscar meios de articular formas permanentes de combate a esta resistente chaga social.

A missa vem sendo divulgada pelos ativistas baianos como o ponto alto das manifestações por um convívio melhor, levando em conta as diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, nos protestos convocados para hoje, pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Comitê Internacional Pró-Palestina.

- Nestes 75 anos da Declaração, coincindindo com o tempo de vida de Júlio Lancellotti, temos como lutas relacionadas à Carta Magna, o combate ao golpismo, com o grito de “sem anistia” para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, e os 37 indiciados por planejarem golpe de estado para assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, a quem chamavam de “a professora - afirma o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Bahia, professor João Cipriano.

*Da redação, com Paulo Leandro