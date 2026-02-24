Forças de segurança debatem jornalismo

- Foto: Polícia Civil

De olho na segurança – O papel da mídia na cobertura segura das ações de Segurança Pública é o tema de um workshop programado para os dias 26 e 27, no cineteatro Dois de Julho, no Irdeb, na Federação.

A proposta conta com apoio da Associação Bahiana de Imprensa porque anuncia como objetivo fortalecer o diálogo entre profissionais de comunicação e as forças do Estado no combate à criminalidade.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os organizadores, o workshop é uma oportunidade para qualificar a cobertura jornalística, ampliar o acesso à informação e aprimorar a interlocução com instituições responsáveis pela produção de dados e investigações.

A formação é promovida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Academia de Polícia Civil da Bahia, Secretaria da Segurança Pública da Bahia, Polícia Militar da Bahia, Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e Departamento de Polícia Técnica.

O cenário atual, tido como “de alta complexidade” pelos organizadores do encontro, vai abordar a cobertura de temas como violência, segurança e direitos humanos.

Uma das premissas do projeto do workshop é a compreensão de fluxos institucionais, protocolos e limites legais como fundamentos de garantia de apuração virtuosa baseada nos valores responsabilidade ética e transparência.

A iniciativa poderá interessar a representantes da pesquisa de pós-graduação em jornalismo, pois a produção de conteúdo de agentes midiáticos vem sendo investigada há décadas em teses e dissertações.

Também são aguardados, no sentido de enriquecer o debate, produtores de conteúdo midiático do gênero policial, dedicados a noticiar os êxitos das incursões do Estado nas comunidades vitimadas por organizações criminosas.

ABRE ASPAS

“O bolsonarismo está querendo costurar um acordão para enterrar a CPI do Banco Master em troca de votar a anistia para Bolsonaro e os generais golpistas (...) Vamos denunciar essa vergonha”

Lindbergh Farias,deputado federal, sobre as articulações da direita no Congresso Nacional

Semana Minha Casa

A luta cotidiana por moradia digna para todas e todos une a política pública de habitação aos interesses da iniciativa privada na Semana Minha Casa Minha Vida, feirão imobiliário programado para o período entre os dias 11 e 15 de março. São mais de 3 mil unidades, com descontos anunciados pelos organizadores de até R$ 100 mil, além de módicas prestações de R$ 300, a depender do imóvel desejado por quem quer deixar de ser inquilino. O feirão, com apoio da Caixa Econômica Federal, reúne 10 construtoras, no horário de 8 às 20 horas, na rua Luiz Eduardo Magalhães, primeira à direita antes do Parque de Exposições da Paralela.

POUCAS & BOAS

Em Teixeira de Freitas a Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva (Naei) estão disponibilizando vagas para Estágio Remunerado, visando a atuação como Profissional de Apoio à Inclusão Escolar. Com carga horária de 20 horas e idade mínima de 18 anos, a iniciativa amplia o suporte aos estudantes da rede municipal. Para estagiar é preciso estar cursando Ensino Médio (EJA) ou Licenciatura e ter declaração de matrícula atualizada.

A Câmara Setorial do Cacau abre hoje o calendário de encontros deste ano das 22 Câmaras Setoriais da Bahia, com organização da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri). Sempre com início às 9h, em formato virtual, amanhã o encontro será da Câmara do Sisal. Na quinta se reúne a Câmara do Dendê e na sexta-feira a Câmara do Citrus. Nas reuniões serão definidas estratégias de fortalecimento dos segmentos para todo o ano, através do empenho do poder público, produtores rurais, entidades e sociedade civil em torno de pautas comuns.