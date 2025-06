Formação “Akoben” une arte e educação

Romário Oliveira, um dos organizadores - Foto: Daniel Pita

Encontram-se abertas as inscrições para uma formação gratuita voltada para docentes da rede pública, estudantes de licenciatura e profissionais de arte-educação.

Trata-se da “Akoben preenchendo currículos – o ensino de artes visuais e as culturas negadas”, projeto desenvolvido a partir da compreensão dos conceitos de “educação decolonial” e “culturas afrodiaspóricas”.

A “educação decolonial” busca enfrentar os defeitos da ocupação militar e simbólica de territórios invadidos pelas superpotências europeias brancas, gerando abismos de desigualdade clamando por libertação.

Já o “afro diaspórico” refere os defeitos do tráfico de pessoas escravizadas durante 400 anos, envolvendo fortemente a Bahia, por ter sido um dos portais do inferno até hoje em fogo alto, devido ao sofrimento produzido.

–No projeto, utilizamos a potência ancestral de Akoben, um chamado à luta e à resistência, especialmente contra o epistemicídio secular que marginaliza os saberes e fazeres dos povos da diáspora nos campos da arte e da educação – destaca Romário Oliveira, um dos organizadores da formação gratuita.

“Epistemicídio” é um conceito criado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, ao verificar a legitimação de um modelo de acesso ao conhecimento centrado na imposição de contra valores europeus.

“Akoben”, como refere o nome do projeto de formação, é um símbolo de vigilância e precaução, originado do conjunto de ideogramas “Adinkra”, originário de grupo linguístico da África Ocidental.

A ampliação da consciência e do conhecimento de si, por parte da arte-educação libertadora, visa a construção de um melhor convívio entre as pessoas, graças à redução do sofrimento e da injustiça produzida pela ganância ancestral dos “mercadores de gente” e seus atuais descendentes.

Sede da PGE ganha anexo

Uma cerimônia com ato solene e presença de autoridades marcará hoje, às 16h, a inauguração do novo prédio anexo da sede da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A nova estrutura alia modernização, valorização dos servidores e práticas sustentáveis.

Batizado de Edifício Dr. Evandro Dias Costa, o anexo presta homenagem a um dos mais respeitados procuradores da história da instituição. Com área total de mais de 2.600 m², o prédio conta com 30 novas salas, refeitório, gabinetes, salas de reuniões e espaços funcionais.

POUCAS & BOAS

Amigos e familiares de autistas de Barreiras e região participaram ontem de uma manifestação em frente ao Núcleo Regional de Saúde, contra a demora para atendimentos especializados na área da saúde, inclusive para obtenção do laudo e demais encaminhamentos. Organizado pela Associação de Mães de Autistas de Barreiras (Amab), o protesto contou com participação do Instituto Otto Villy, de Riachão das Neves e chamou a atenção para problemas existentes também na área da educação.

A 1ª edição do Paraguacine – Mostra de Cinema do Recôncavo da Bahia, tem início hoje em Cachoeira e Santo Amaro. Participam curta-metragens de até 30 minutos, realizados a partir de 2020, dos gêneros de ficção, animação, videoclipe e documentário. Em paralelo acontece a Mostra Artística com obras de pintura (digital ou tradicional), gravuras, esculturas, entre outras modalidades. A realização é dos estudantes do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal da Bahia e tem apoio da PROEXC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da instituição.

O município de Barra festejou ontem os 152 anos de emancipação política com momentos cívicos pela manhã e abertura oficial dos festejos juninos à noite. Na cidade ribeirinha do São Francisco a programação prossegue até o dia 24 de junho, com atrações nacionais e regionais. O ponto alto dos festejos locais será a noite de 23, com o tradicional desfile dos fortes juninos cujas Alas de Fogo soltam milhares de artefatos conhecidos como busca-pés e transformam o centro da cidade em cenário de guerra.