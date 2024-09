Fórum quer aproximar Judiciário e Imprensa

- Foto: Divulgação

Aproximar os campos da comunicação e do Judiciário, na perspectiva de melhorar o relacionamento entre profissionais de imprensa e magistrados é o objetivo anunciado pelo diretor-geral da “Universidade Corporativa” (Unicorp) do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Jatahy Júnior, ao assinar a portaria número 43.

O dispositivo legal e normativo instalou na corte mais antiga das américas o Fórum Permanente de Comunicação e Justiça, com a presença de profissionais destacados em ambos os setores, alguns e algumas delas operando simultaneamente no Judiciário e na lida comunicacional massiva.

A iniciativa pioneira pode também contribuir com a cidadania, ao reduzirem-se as dificuldades resultantes do perfil dos dois campos, até mesmo em relação ao tempo, pois o jornalismo procura velocidade para divulgar as notícias enquanto os magistrados precisam pensar melhor para verificar os argumentos em relação às questões judiciais, antes de exarar vereditos.

Há também uma necessária proteção dos juízes, resguardando-se no necessário equilíbrio a fim de ponderar sobre os processos, enquanto o comunicador disputa o espaço para prestar o serviço de fazer circular a informação confirmada com o devido profissionalismo.

– Queremos cultivar um diálogo permanente entre profissionais da Comunicação e do sistema de Justiça, em especial os magistrados, para que possamos compreender melhor as atividades desenvolvidas por todos, a fim de realizarmos, ao final, um grande serviço à democracia; quem sairá ganhando é a sociedade – afirma Jatahy Júnior.

O fórum quer incentivar o debate crítico e democrático sobre temas jurídicos e sugerir a realização de cursos, palestras e convênios, destinados à qualificação da magistratura e dos servidores do Judiciário.

Carnaval em análise

O grupo carnavalesco Mudança do Garcia ganhou projeção nacional por meio do trabalho de pesquisa do mestre em Comunicação e jornalista Rafael Lopes, ao apresentar um trabalho de menção honrosa em congresso em Santa Catarina. O trabalho destacou o aspecto da indumentária dos adeptos do bloco, ao pensar o acadêmico e homem de imprensa sobre o sentido comunicacional dos mudancistas. A atividade de alto relevo para a história do Carnaval protagonizado pelo Mudança no bairro do Garcia obteve a admiração de outros pesquisadores de estudos culturais, pelo caráter inusitado e de profundidade de análise.