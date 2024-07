Gabinete Português declama matemática

- Foto: Reprodução / Redes sociais

O Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade, promove hoje, às 15h, uma nova programação dentro do projeto “Historart”, dando sequência ao já habitual incentivo às manifestações culturais.

O objetivo é o de convidar para apreciação de “notas sobre a literatura contemporânea em língua portuguesa”, destacando, desta vez, o trabalho de Décio Torres, crítico, professor e escritor nascido no município baiano de Sátiro Dias.

Imortal da Academia de Letras da Bahia, cadeira número 19, doutor em Letras pela State University of New York, Décio Torres tem como melhor predicado, uma das mais ativas contribuições à biblioteca de bons livros em português.

Empatia – Não bastasse a coleção de lauréis, o docente satirodiense foi reconhecidamente um dos mais dedicados, no trabalho de orientação, antes de aposentar-se, pela capacidade empática de colocar-se no lugar do aluno e, assim, conduzi-lo às bancas acadêmicas.

– Espero vocês neste lindo pedaço de Portugal na Bahia para conhecer a bela obra da escritora portuguesa Teolinda Gersão e também saber um pouco sobre meu novo livro e qual é a relação da poesia com a matemática – convidou Décio Torres.

Quem tiver interesse no bate-papo com o campeão das letras, para apresentação do seu livro “A Poesia da Matemática”, precisa ser prudente para não perder o lugar, bastando pedir inscrição gratuita no 9 8866-1271.

Depois de merecer a capa do Caderno 2 de A TARDE, na ocasião de seu lançamento no Instituto Goethe, em 23 de maio, a redescoberta da poesia da matemática tem despertado a atenção de um número crescente de leitores.

