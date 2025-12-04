Ganhadeiras de Itapuã no Costa Azul

- Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Um encontro de produtores rurais puxa outro: depois da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), a maior das regiões Norte e Nordeste, será a vez da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em sua 16ª edição.

Entre os destaques da feira, programada para o Parque Costa Azul, entre os dias 10 e 14 de dezembro, está a apresentação do grupo multicultural “As ganhadeiras de Itapuã”, no dia 11, às 18h30.

As senhoras, crianças e músicos do bairro de Itapuã e adjacências, integrantes das “Ganhadeiras” recuperam canções praieiras, cantigas e cirandas, em coral de mais de 20 vozes femininas.

Embora tenham sido apresentadas como “Ganhadeiras” pela primeira vez há 22 anos, o grupo resgata na tradição oral de anciãs a ancestralidade presente em festejos típicos da antiga vila de pescadores da qual se originou “Itapuã”.

As “Ganhadeiras” estão para ganhar uma sede, com a construção de um prédio no Parque Metropolitano de Abaeté, mediante iniciativa do governo do estado, por meio dos órgãos Sema, Conder e Secult.

A 16ª edição da Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária vai trazer a Salvador cerca de 6 mil produtos de todos os 27 territórios de identidade da Bahia.

A programação inclui “Tenda Quilombola”, “Tenda Indígena”, “Tenda de Artesanato”, duas amplas praças gastronômicas, atrações musicais, atividades formativas e muito mais.

Além de viabilizar a compra e venda de mercadorias bem cuidadas, por serem protegidas de agrotóxicos, a feira de agricultura familiar serve como incentivo ao associativismo no campo em contraponto ao modelo concentrador do “agro”.

“Homem que bate em mulher não precisa votar em mim. Essa mão que bate em mulher não precisa votar em mim. (...) Nós, homens, vamos ter que criar juízo, criar vergonha, nos educar [para parar a violência]”

Lula, presidente, em entrevista à TV Verdes Mares, sobre campanha para combater a violência de gênero

Novo livro une avó e neto

Fragmentos de memórias da vovó Georgina forneceram “insumos” para o neto Renato de Oliveira Paiva escrever seu novo livro, “Verde Rumor das Estâncias”, a ser lançado hoje, às 17h, na Academia de Letras da Bahia. Cadeira número 20 da Academia de Letras de Itabuna, Renato chega ao oitavo livro de poemas, fiel à inclinação para enfrentar oposições, como “empirismo x racionalismo”, preferindo, antes, misturar conceitos de um e de outro extremo. A publicação sai pela editora Via Litterarum, sendo acolhida pelo projeto Livros na Mesa, coordenado pela irmã do autor, Heloísa Prazeres, uma das “imortais" mais atuantes da Academia de Letras da Bahia.

POUCAS & BOAS

Os 18 finalistas do 1º Concurso Estudantil de Poemas da Academia Barreirense de Letras (ABL) participam hoje, a partir das 19h, da cerimônia de premiação no auditório do Colégio Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo, em Barreiras. Com o tema ‘Desenvolvimento Sustentável’, os trabalhos focaram a preocupação ambiental dos novos poetas com sensibilidade e arte. Participam do evento além dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, familiares e professores, também os escritores membros da instituição.

A festa dedicada a ‘Santa Bárbara como peregrina da esperança’ movimenta hoje a cidade de Feira de Santana e será aberta à 7h com missa no Santuário Senhor dos Passos. Em seguida os devotos seguirão em caminhada com a imagem da santa até o Centro de Abastecimento municipal, onde ela é padroeira. A partir das 11h será servido o tradicional Caruru do Restaurante Popular, que em 2025 está em sua 49ª edição. O Caruru de Santa Bárbara prevê distribuir 3 mil pratos, com animação do grupo Sambadores do Nordeste que trazem samba de roda e instrumentos tradicionais, como viola, pandeiros e percussão.

Em Itabuna, o Show de Talentos Grandes Estrelas agita nesta quinta-feira o auditório do Colégio CISO, no Bairro de Fátima, a partir das 13h. Entre crianças, adolescentes e idosos o evento reunirá cerca de 70 pessoas assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Departamento de Proteção Social Básica, da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps).