Gildeci Leite estará na feira de Praia do Forte | A TARDE

A Bahia das Letras avança de todas as formas possíveis: as festas literárias se espalham, a mais recente programada para a Praia do Forte. Com o tema “Dentro do mar tem rio – narrativas e memórias percorridas pelas águas”, a 5ª Feira de Praia do Forte tem como eixo temático preferencial histórias capazes de banhar o imaginário com mananciais de bons textos.

Entre os 140 convidados, rebrilha o nome do articulista de A TARDE e professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Gildeci de Oliveira Leite, convocado para o bate-papo “Caminhos Encantados”, dia 16.

Oliveira Leite estará acompanhado de Marcus Vinicius Rodrigues , com mediação de Catarina Neris, com a proposta de debater as trilhas temperadas de encantamentos, produzindo o prazer da leitura, hoje gravemente sob risco diante da ameaça das tecnologias e do perfil audiovisual em crescimento.

Será a quinta edição da feira, com seu especialíssimo perfil de realizar-se em um dos cartões postais mais visitados do Litoral Norte, situando-se a Praia do Forte como distrito de Mata de São João.

Não apenas a imersão nas águas salgadas e tépidas do oceano, mas principalmente o mergulho nos livros é o convite do governo do estado para o encontro programado de 16 até o dia 19, deste domingo a oito dias.

A Festa Literária na charmosa vila, originalmente de pescadores, dá sequência a uma série de outras, em “contágio” positivo de cultura e conhecimento, revelando interesse de todas as faixas etárias pelo suporte tradicional em papel.

Entre os municípios aderentes à engenhosa tática de cativar leitores com a organização de feiras, três dos mais importantes da Chapada Diamantina já aderiram, Andaraí, Mucugê e Rio de Contas.

Homens do terço no Pelô

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho, é o ponto de encontro do grupo religioso “Terço dos Homens”, ao comemorar 12 anos de louvores a Santa Maria Intercessora.

A data de 11 de maio coincide com a proximidade do aniversário da suposta abolição, dia 13, ampliando o convite aos homens pretos para participação da ladainha.

Na programação divulgada pela Diocese, às 14h20 começará o ofício de Nossa Senhora, antes da reza do Santo Terço, dia 15, enquanto às 16h – atenção para o tráfego de veículos – , acontece a procissão.

POUCAS & BOAS

Em Lauro de Freitas termina hoje mais uma Feira Pública de Economia Solidária, que movimenta a Praça dos Artistas em Vilas do Atlântico desde ontem. Com música, exposição e venda de artesanato e artes plásticas, além de espaço gastronômico, o evento visa fomentar a economia criativa local. Coordenada pela Secretaria municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Setrel), a feira faz parte da programação do ‘Lauro na Praça’. Com início às 14h, as atrações musicais deste sábado contam com A Feira, DJ Pirraça, César Sampaio, Bago de Jazz, Professor Doidão e Juliane Palmeira.

A Comunidade Pau Preto, zona rural de Juazeiro, será movimentada neste sábado com o encerramento do projeto Cine Carrapicho. Aberta em abril, a iniciativa está levando o programa Cinema Popular Itinerante para comunidades da região do rio Salitre. Realizado desde 2016, o Cine Carrapicho é uma produção do Carrapicho Virtual, com apoio institucional da Casa de Abelha e da União das Associações do Vale do Salitre (UAVS). Este ano pela primeira vez conta com recursos estatais, pois foi contemplado pelo edital de Audiovisual da Lei Paulo Gustavo.

‘O Ideal de Polícia Judiciária. Um Olhar Indígena’ foi o tema da palestra ministrada ontem pela superintendente de Políticas para Povos Indígenas da Bahia, Patrícia Pataxó, dentro da programação da Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) da Coordenação de Conflitos Fundiários (CCF). Realizado através do Grupo Especial de Mediação e Acompanhamento de Conflitos Agrários e Urbanos (Gemacau), o curso conta com mais de 30 policiais baianos e termina na próxima sexta-feira.

