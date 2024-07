Glória Teixeira está na Seleção da Pesquisa

Glória Teixeira - Foto: Divulgação

A professora-cientista Glória Teixeira e três colegas do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) entraram na Seleção do TOP 10 da AD Scientific Index 2024 (Índice Científico).

O sistema avalia a produtividade acadêmica, tendo como critério o número de publicações e citações desde 2018, classificando, além de Glória Teixeira, os docentes Maurício Barreto, Naomar de Almeida Filho e Estela Aquino.

O trabalho de Glória Teixeira tem sua importância reconhecida no Brasil e no exterior, pelo alcance internacional de suas pesquisas em epidemiologia, com destaque para o enfrentamento de diarreia e dengue. Entre os resultados de excelência, está a descoberta do agente causador – um tipo de alga – de uma epidemia no entorno do município de Paulo Afonso, no norte do Estado, ao interromper a doutora em saúde pública uma escalada de 80 óbitos.

- Fiz medicina por admirar um irmão, entre os dez, oito dos quais desenvolveram carreira docente, mas me encontrei mesmo foi na pesquisa em saúde pública, por envolver a questão social - afirmou a professora Glória Teixeira, ao puxar pela memória de décadas de prestação de serviço visando ao bem comum.

dengueÉ da lavra de Glória Teixeira uma descoberta relevante no enfrentamento da dengue: a fêmea do mosquito põe ovos em locais pequenos, nada adiantando limpar tanques, sem retirar água de tampas de refrigerante e folhas.

Filha de dona Floraci e do sapateiro Deraldo, Glória Teixeira nasceu na zona rural do município de Maracás, na Serra do Vitorino, de onde saiu para estudar em Jaguaquara, até passar no vestibular e depois fazer mestrado e doutorado.

Dow apoia comunidade

Empresa com 45 anos de presença em Matarandiba, em Vera Cruz, Ilha de Itaparica, a Dow vem apoiando iniciativas da associação sociocultural da localidade, a “Ascomat”. O efeito mais recente da boa prática de parceria levou a companhia a viabilizar uma exposição de peças artísticas, envolvendo linguagens diversas, com 30 itens, disponíveis para visitação até novembro. São fotografias, esculturas, bordados, livros, maquetes e figurinos selecionados como meios de referência para acesso ao legado da “Ascomat”. A coleção pode ser visitada, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, na sede da "Ascomat", na Vila de Matarandiba.