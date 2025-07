Grupo Dramatis lança novo trabalho na ALB

Grupo de pesquisa “Dramatis – Dramaturgia: Mídias, Teoria, Crítica e Criação” - Foto: Divulgação

O grupo de pesquisa “Dramatis – Dramaturgia: Mídias, Teoria, Crítica e Criação” lança hoje, às 17 horas, a edição número nove de sua coletânea, em encontro na sede da Academia de Letras da Bahia, no bairro de Nazaré.

Intitulada “Dramaturgias contemporâneas: nos rastros da história”, a publicação sai com o selo da Editora da Universidade da Bahia (Edufba), dentro da programação “Livros na Mesa”.

O conteúdo é organizado em parceria, pela dramaturga, professora da Ufba e imortal da ALB, Cleise Mendes, e pela escritora, pesquisadora e também docente da Ufba, Cássia Lopes.

Os 13 textos de pesquisadoras e artistas seguem a pluralidade de métodos, utilizando-se as autoras e autores de distintos conceitos para interpretar a multiplicidade de caminhos e atalhos das 7 encruzilhadas da criação dramática.

Em pelo menos uma perspectiva, no entanto, é possível detectar uma convergência nas interpretações: o devir incessante refletido na produção textual.

As ideias de movimento e mudança aparecem juntas nas análises das produções cênicas, audiovisuais e tecnológicas, ampliando o acervo da produção de conhecimento sobre a arte da representação teatral.

Além de Cleise Mendes e Cássia Lopes, assinam os textos pelo Brasil, Evelina Hoisel; Gil Vicente Tavares; João Sanches, Eduardo Silva, Paulo Henrique Alcântara; Ricardo Berton; e Yuri de Andrade Magalhães.

O alcance internacional da obra se verifica com a participação da pesquisa europeia de dramaturgia, com Antonela Roscilli, da Itália; Ricardo Cabaça e Rui Pina Coelho, de Portugal.

Mulheres e o antiespecismo

O Dia Nacional das Mulheres, celebrado em 10 de julho, terá na Bahia a adesão de ativistas antiespecistas, que unem forças contra um inimigo comum: o patriarcado. O lema “Unidas somos imbatíveis” se soma à pauta antiespecista ao denunciar a autoproclamada superioridade masculina e humana sobre mulheres e animais não-humanos. Para a pesquisadora da Ufba Mariângela Nascimento, “o especismo é opressão, que explora, escraviza e mata por considerar as demais espécies inferiores”. A união dos movimentos quer ampliar o clamor social e pressionar o Congresso a rever medidas que privilegiam os mais ricos.

POUCAS & BOAS

A cidade de Barreiras será sede administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) a partir de hoje até sexta-feira, com atendimento aos cidadãos e divulgação de projetos que são estratégicos para áreas como meio ambiente, segurança pública e desenvolvimento social. A abertura da programação será às 19h no auditório do campus IX da Uneb, com participação de autoridades da região e do procurador-geral Paulo Marcelo de Santana Costa.

Já em Feira de Santana, será aberta hoje a exposição coletiva “Travessia”, no Museu de Arte Contemporânea Raimundo de Oliveira (MAC). A mostra reúne mais de 30 obras assinadas pelos jovens artistas Alison Souza, Camille Moreira, Gabriel Gomes e Isadora Silva e Silva, todos estudantes do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), campus de Cachoeira. A curadoria é de Gaspar Medrado. A visitação é gratuita e segue aberta ao público até o dia 1º de agosto.

Em Casa Nova, no norte baiano, começa hoje a edição 2025 da Expo Casa Inova. O evento acontece no espaço do antigo Derba e segue até sexta, com torneio leiteiro, rodada de negócios, oficinas técnicas e capacitações. Destaque para as provas com animais sem registro e a distribuição de mais de R$ 40 mil em prêmios. Organizada pela Secretaria Municipal de Agricultura, a feira valoriza a tradição e a inovação no setor, com foco na caprinovinocultura, agricultura familiar e produção artesanal.