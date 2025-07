Grupo X mistura o tempo e a dança

Grupo X nol espetáculo "Se Você Quiser" - Foto: Leonardo Santos / Divulgação

O Grupo X de Improvisação em Dança, projeto de extensão vinculado à Escola de Dança da Ufba, anunciou para os dias 17 e 18 de julho a estreia do espetáculo "Encontra Tempo", no Museu de Arte da Bahia (MAB). Como tantos outros grupos de teatro, somente agora o X conseguiu reabilitar-se do efeito resultante da necessidade de evitar aglomerar-se, durante o período da pandemia, produzindo perdas difíceis de reparar no convívio da arte cênica.

O projeto foi contemplado pelo Edital Territórios Criativos, uma oportunidade de reativar o grupo, acumulando uma riqueza de 27 anos de história dedicados à formação, criação e ao acesso à arte de Terpsícore. O desafio de mobilizar reflexões e movimentos corpóreos relacionados à ideia de tempo não é pequeno, sabendo-se da dificuldade de abordar o tema de alto teor filosófico.

É muito fácil lidar com o tempo, no entanto, na mesma proporção torna-se impossível defini-lo, acrescentando-se a questão insolúvel de explicar como um instante "derruba" o anterior, em sucessão cuja causa permanece enigmática.

– Encontrar Tempo é também criar o tempo. No nosso caso, criar tempo para se fortalecer em grupo, em coletividade, compreender as dinâmicas dilatadas ou apressar o passo para acabar a saudade – afirma Edu O., diretor do Grupo X, em experiência compartilhada com Fafá Daltro.

A problemática se amplia quando se tenta formas variadas de "estar no tempo", unindo ao tema central outra categoria difícil de definir, o "espaço", buscando-se uma "solucionática", sem pretensão de alcançar um resultado definitivo. A missão de experimentar a difícil, porém estimulante seara vai conduzir ao palco Edu O., Natalia Rocha, Thiago Cohen, Aldren Lincoln, Lua Candeia e Camila Nantes, na companhia dos franceses Jeanne Anna Simone e Wilfrid Jaubert.

Mostra Futuro Queer

A produção artística e intelectual da comunidade LGBTQIAPN+ será celebrada entre os dias 17 e 20 de julho em evento gratuito na CAIXA Cultural Salvador. A 1ª edição da Mostra Futuro Queer reunirá nomes de destaque da cena queer brasileira, em mesas de debates, oficinas e espetáculos, com patrocínio da CAIXA e do governo federal.

A abertura será na quinta-feira (17), a partir das 18h, com uma noite Ballroom que trará apresentações de Vogue Dance com a dançarina e coreógrafa Lunna Montty e House of Montenegro, uma das primeiras "houses" a contemplar a construção desse movimento na Bahia.

Distribuição de comida

As mulheres em situação de extrema pobreza do município de Serrinha, a 300 quilômetros de Salvador, constituem o grupo prioritário para atendimento no projeto Cozinha Solidária contra a fome. São 200 refeições diárias distribuídas gratuitamente para a população vulnerável socialmente, seja por falta de emprego ou por dificuldades enfrentadas na produção de alimentos na zona rural. A iniciativa tem como principal protagonista o Sindicato dos Produtores Rurais, no planejamento, na execução e na cessão de sua sede para receber serrinhenses e pessoas de municípios vizinhos também em contexto adverso.

O objetivo é o de unir forças na campanha de combate à fome, desenvolvida pelo governo federal, como forma de reverter o contexto adverso de rebaixamento do país ao mapa da fome, conforme verificou-se entre os anos de 2019 e 2022.

– A fome é uma das dores mais cruéis que existem. Ela atinge em cheio quem está em situação de vulnerabilidade, seja no campo ou na cidade – justifica o presidente do sindicato, Josenaldo Ferreira.

O trabalho de atendimento aos famélicos conta com a profissional de nutrição Hariucha Vitório, pois não se trata apenas de "encher a barriga", mas de alimentar-se com nutrientes capazes de favorecer a saúde das pessoas. O gesto de aparente caridade, no entanto, visa também alguma contrapartida econômica, pois quem está alimentado, ganha condições corpóreas de produzir, revertendo em mão de obra para os negócios agrícolas.

A proposta conta com o apoio do Programa Bahia Sem Fome – Comida no Prato, do Sistema Faeb/Senar, da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Serrinha e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura.