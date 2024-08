Hip-Hop presente na luta pela moradia

- Foto: Reprodução | Freepik

O produtor cultural e ativista antirracista Hamilton Oliveira, o “DJ Branco” – embora seja preto – é o mais novo integrante da Bahia no Fórum de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis da União.

Branco foi indicado graças à ocupação de espaços de poder pela rede de coletivos “Construção Nacional da Cultura Hip-hop”, destacando a importância de unir a linguagem artística à atitude política visando reduzir desigualdades.

Agora, um dos principais agitadores da cena hip-hop vai poder apoiar o Fórum “Imóvel da Gente”, conhecido como Programa de Democratização de Imóveis do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Cidadania – O fórum de apoio sediado em Salvador foi instalado pela Secretaria do Patrimônio da União, como forma de ampliar a participação da cidadania na gestão de recursos visando ampliar as oportunidades de moradia.

– Como é garantido pela Constituição Federal, a moradia é o primeiro passo para uma pessoa em situação de rua recuperar a dignidade e a possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, obter renda e manter-se, tudo começa com um endereço – afirma o DJ Branco.

A requisição de terrenos ou imóveis situados em área da União, em condições de ser ocupados ou habitados, é por demanda espontânea, mas o DJ Branco e outros integrantes do fórum vão fiscalizar os trâmites e avaliar os pedidos.

O “Imóvel da Gente” vai também indicar locais possíveis de recuperação de territórios tomados por grileiros e criminosos, disfarçados de “empreendedores” e até fazendeiros, produzindo justiça equitativa em prol de pretos e indígenas.

“Vamos parar com esta invasão ao nosso país. Vamos acabar com os crimes destes imigrantes. A única coisa boa que estes imigrantes fazem é fazer nossos criminosos parecerem bonzinhos”

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, em discurso anti-imigração feito em comício ontem, no estado de Michigan, quando prometeu deportação em massa de imigrantes ilegais.

Livro de Raulzito

O jornalista baiano radicado em Brasília, Tiago Bittencourt, anunciou o lançamento do livro “Pagando Brabo”, escrito em parceria com a terceira mulher de Raul Seixas, moradora da Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro, Tania Menna Barreto. Trata-se do título número 50 de uma das maiores bibliotecas de um compositor brasileiro, com noite de autógrafos prevista para o mesmo mês de seu “plunct, plact, zum”, ao viajar para sua galáxia de origem, em agosto de 1989. Depois de publicar “O Raul que me contaram”, Tiago levou dois anos colhendo depoimentos de Tania para tentarem, ambos, serem fidedignos ao pensador.

POUCAS & BOAS

O VI Triathlon Mãe Malvada movimenta hoje a Orla de Juazeiro com concentração e largada às 6h30 no Vaporzinho. O evento encerra a programação relativa aos 146 anos de emancipação municipal, comemorados neste mês. Organizado pelas federações Baiana e Pernambucana de Triathlon, o evento possui trajetos em Juazeiro, Petrolina (PE) e natação no rio São Francisco. Tradicional neste período do ano, a prova conta com diferentes categorias, reunindo atletas de diversos estados, principalmente da Bahia e Pernambuco.

O 3º Encontro da Juventude Indígena Pataxó de Porto Seguro movimenta a Aldeia Mãe Barra Velha desde quinta-feira (18) com uma vasta programação artística e cultural. Com o tema "Cortaram nossos troncos, mas não cortaram nossas raízes", o evento termina amanhã e conta com cerca de 300 jovens de 40 comunidades indígenas. Com a proposta de reforçar a identidade cultural e preparar novas lideranças Pataxós, o evento tem o apoio da Secretaria de Turismo e da Superintendência de Cultura de Porto Seguro.

Termina hoje a programação festiva pelos 62 anos de criação política de Riachão das Neves, comemorados na sexta-feira (19), feriado municipal. Neste domingo, acontece o encerramento da VII Grande Vaquejada, que conta com vaqueiros da região Oeste e de outros estados, distribuindo prêmios para quatro categorias. Situado no Território da Bacia do Rio Grande, o município se destaca pela agricultura em larga escala na região do Cerrado e pela fruticultura irrigada no Vale.