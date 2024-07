História da Bahia no Dois de Julho

- Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Nenhum guia melhor habilitado a conduzir um passeio pela história, na Data Magna da Terra da Liberdade, o Dois de Julho, próxima terça-feira, senão o imortal Luís Henrique Dias Tavares, interpretado pelo pesquisador Paulo Serra.

A caminhada, dentro do desfile popular da Independência, marcada para a tarde, terá por base a herança de conhecimento legada pelo sumo autor do “clássico dos clássicos” da civilização baiana, o livro “História da Bahia”.

O objetivo é o de multiplicar entre cidadãs e cidadãos a prática virtuosa de heróis como João das Botas, ao derrotar as naus dos verdugos portugueses, a partir de canhões instalados nos barcos de improvisada mas suficiente flotilha.

Ataques de folhaA marisqueira Maria Felipa, consagrada “engenheira militar”, por liderar mulheres em ataques de folhas de cansanção contra os portugueses; e a primeira vítima dos gajos, o “Tambor Soledade”, estarão de volta na narrativa em 20 pontos de passagem.

- Distribuímos o trajeto em cinco etapas, partindo do monumento ao Caboclo e a Cabocla e vamos mostrar locais pouco conhecidos, como a ladeira da fonte, onde se podia beber água, entre uma e outra luta de guerrilha - afirma o idealizador da “caminhada histórica”, Paulo Serra, ao homenagear a memória de Luís Henrique Dias Tavares, falecido em 2020. Serra espera ajudar a desmascarar “mercenários de guerra”, segundo ele, cultuados indevidamente como Pierre Labatut e “Lord” Cochrane.

A caminhada – ou “paletada”, em baianês castiço – pretende reunir pessoas dispostas a conhecer aspectos escapadiços da vitória sobre Portugal, bastando pedir inscrição pelo celular 9 9934 0655.

LGBTQIAPN+ debate saúde

A população LGBTQIAPN+ tem um encontro hoje, às 16h, no Multicentro de Saúde no bairro da Liberdade, com o objetivo de debater questões relacionadas a boas práticas de proteção. Além de pessoas de comportamento diverso ao convencional, são esperados profissionais de saúde livres de preconceito e dispostos a combater estigmas. O acolhimento é voltado para quem se autoproclama lésbica, gay, bissexual, trans, queer, intersexual, assexual, e qualquer outra nova variação representada pelo sinal de soma (+). O encontro é promovido pela organização social baiana S3 Gestão em Saúde, entidade com mais de 70 anos.