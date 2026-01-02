Iansã inspira atitude visando à reparação

- Foto: Divulgação

A atitude de Iansã e a coragem de Ogum são os valores com os quais os gestores do Instituto Reparação pretendem fazer suas escolhas, neste novo ano, destacando a capacitação de moradores de bairros e comunidades de Salvador. Pautado no trabalho de apoio a quem teve menos oportunidade de estudo, o Reparação conta com o voluntariado de professores universitários e colaboradores especializados para seguir ampliando o repertório de 2025.

Um convênio com a Academia de Letras da Bahia representa forte indício de expansão da rede de instituições articuladas para reparar danos de 400 anos de escravidão, ainda repercutindo nos descendentes yorubas, jeje e outras nações. A ideia é materializar a parceria com novas iniciativas, seguindo o exemplo da revelação de escritoras pretas, no projeto Oyá das Letras, repercutindo na disputa do mercado literário por quem estava limitada a agradar o marido, varrer a casa e passar ferro na roupa lavada.

– Uma das orixás regentes, Iansã, é símbolo desta garra da mulher visando ocupar seu espaço na sociedade – afirma o coordenador do Instituto, Ailton Ferreira.

Oratória, racismo estrutural, curso de espanhol, Lei Maria da Penha, empreendedorismo são temas a ganhar destaque, segundo Ferreira, contando com apoio de professores doutores como Vinicius Casaes, entre outros.

Doron, Jardim das Margaridas, Fazenda Grande do Retiro, Liberdade, Castelo Branco, Parque São Bartolomeu e Massaranduba estão entre os bairros e comunidades a serem assistidas pelos cursos de capacitação.

O olhar interseccional sobre os conteúdos ofertados implica pensar, por exemplo, em racismo ambiental, ilustrado no cotidiano de Salvador, quando se coteja o tratamento de bairros como Itaigara aos becos do Engenho Velho da Federação.

“Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da mega da virada. Esse bolão eu fiz junto com Mosart e

Jair Bolsonaro”.

Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, comemorando ter ganhado a quadra na Mega da Virada, em bolão feito com o irmão e um assessor. Eles levarão um total de R$ 216 – R$ 72 para cada um.

Orientação ecológica

A juventude de Jacobina, na Chapada Diamantina, adentra 2026 na expectativa de maior adesão ao projeto Eco Kids, com o objetivo de acessar conteúdos relacionados à preservação do meio ambiente. A formação de ambientalistas infanto juvenis alcançou 654 estudantes de escolas municipais.

O trabalho consiste em conscientizar jacobinenses da importância de se tratar o meio ambiente, não como meio de extração

de recursos, mas como fim em si mesmo, pois desta percepção depende o bom relacionamento entre as espécies. Na rica região podem ser identificados os biomas da caatinga e do cerrado, além de campos rupestres.

. A partir de hoje o Pelourinho oferece programação especial, com atrações culturais e musicais que movimentarão o Centro Histórico até o Carnaval. A iniciativa integra a ação “Verão na Bahia.

Um Estado da Alegria”, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura. A abertura de hoje terá shows de Márcia Freire, Nara Couto e Samba Trator. Até o dia 6, o Pelô recebe ainda Samba de Oyá, Aila Menezes, Didá, Cortejo Afro e Olodum. No domingo (4), haverá apresentação infantil de Tio Paulinho, no Largo Pedro Arcanjo.

. De hoje a domingo o Shopping Barra realiza a tradicional Lavagem do Barra, abrindo a temporada de liquidações na capital baiana. Hoje, a partir das 13h, baianas em trajes típicos realizam a la- vagem das escadarias da entrada principal do empreendimento.