Icba debate design no museu do Unhão

O Goethe-Institut Salvador (antigo Icba) promove, nesta quinta, às 16h, no Museu de Arte Moderna da Bahia, um bate-papo com profissionais do design contemporâneo para discutir sustentabilidade, criatividade e cultura popular.

O encontro será conduzido pela crítica e historiadora do design, Adélia Borges, contando com a participação do professor da Universidade de Artes e Design de Karlsruhe, Alemanha, Volker Albus.

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Também estão confirmados os nomes do fotógrafo e colecionador baiano David Glat e da educadora Isabel Gouvêa, coordenadora do projeto Design Popular da Bahia.

A conversa vai partir da apreciação de objetos contemporâneos produzidos por criadores populares a partir do reaproveitamento de materiais cotidianos e resíduos, pertencentes à coleção de David Glat.

Para Adélia Borges, esse recorte evidencia como a ressignificação do descarte já faz parte da cultura material brasileira e resulta em obras atualizadas a partir de aspectos de grande potência criativa.

Autora de 16 livros sobre design, palestrante internacional e uma das maiores referências brasileiras na área, Adélia propõe uma reflexão sobre as conexões entre conceitos referentes à produção contemporânea.

O diálogo pretende aproximar diferentes visões de mundo, tendo como principal meta a ampliação do debate sobre arte sustentável associada à perspectiva de inovação.

O bate-papo é gratuito e integra a programação paralela da exposição Pure Gold – Upcycled! Upgraded!, em cartaz no Museu de Arte Moderna, no Solar do Unhão, avenida do Contorno, até dia 30 de agosto.

ABRE ASPAS

“Em conformidade com a Constituição, o Plano de Trabalho parte de uma premissa elementar, que reitero: somente parlamentares podem propor e deliberar sobre emendas parlamentares”, Flávio Dino.

Impulso à casa própria

O 7º Feirão Minha Casa, Minha Vida, de 5 a 9 de agosto na Paralela, é um movimento estratégico para o mercado imobiliário soteropolitano. Com 3 mil unidades em Salvador e RMS, o evento democratiza a habitação via subsídios, descontos de até R$ 90 mil e entrada facilitada em 90 vezes. Ao reunir grandes construtoras e oferecer transporte gratuito, viabiliza o acesso à moradia, de R$ 190 mil a R$ 470 mil. Mais que uma feira, é um termômetro essencial de crédito, evidenciando que a casa própria permanece como pilar fundamental para o desenvolvimento urbano, econômico e social de nossa região.

POUCAS & BOAS

O espetáculo ‘Ibanujé – O Corpo como Memória Ancestral’, de Toni Silva, será apresentado hoje no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, com entrada gratuita e início previsto para às 19h. Antes, no mesmo local acontece uma oficina formativa a partir das 16h. As ações fazem parte do projeto Quarta que Dança – Circuitos Artísticos 2026, que foi aberto em junho e até o mês de agosto passará por 21 cidades baianas através de 12 projetos. A realização do projeto é da coordenação de Dança da Diretoria das Artes da Funceb.

Será aberto hoje o Festival de Inovação de Ilhéus, que deve movimentar o Centro Histórico da cidade até o próximo sábado. Estarão reunidos especialistas, empreendedores, pesquisadores e gestores. A palestra magna ‘Inovação, uma vantagem competitiva – Chamada Brasil’, ministrada por Genesson Honorato, faz parte da abertura oficial que acontece às 18h, no Teatro Municipal. Organizado pelo Sebrae, o evento tem parceria do CNPq, da Uesc, do Sinec, do Sesi, prefeitura local e Governo da Bahia.