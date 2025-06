Ídolo preto é tema de programa na internet

- Foto: Reprodução

Os coletivos afrodiaspórica os Salvador e os futebolistas conscientes da importância da bola como meio de transmissão de valores da cidadania vão ganhar, em breve, um grande presente: a história do maior ídolo baiano em formato de programa de rádio transmitido pela internet.

Aspectos confiáveis da trajetória inusitada de Apolinário Santana, conhecido por Popó, serão reinterpretados em “podcast”, uma isca suculenta para atrair a nova geração aficionada pela comunicação audiovisual via novíssimas tecnologias.

O trabalho seguindo o passo a passo de uma diligente e cuidadosa orientação, está na fase de coleta de entrevistas e pesquisa de dados com a necessária verificação de consulta a fontes confiáveis. Pioneiro e herói da luta antirracista, Popó representou um “guerreiro cultural”, ao enfrentar o preconceito de um país recém-saídoda escravidão,deumpontode vista legal, embora os efeitos das desigualdades continuem e tenham até se agravado.

O podcast pode contribuir para incentivar as pessoas a conhecerem os feitos de Popó, em um momento de ascensão da luta antirracista, reconduzindo o jogador admirado por Santa Dulce à condição da qual não se pode apartá-lo: a de liderança preta competente e vitoriosa.

A história reconduz a 1913, quando Popó começou a jogar em um time filiado a Liga Brasileira de Desportos Terrestres, o SulAmérica, com apenas 14 anos; jogou por 11 times de Salvador; e foi campeão brasileiro pela seleção baiana quando o certame nacional era disputado por representações dos estados.

Formou no Combinado Henrique Dias, no qual jogavam apenas pretos, além de ter sido titular do Fluminense de Salvador, do Ypiranga e do Botafogo, agremiações potentes a ponto de afastar os times brancos da elite.

DPE contra a violência

Com o objetivo de discutir soluções para o enfrentamento da violência institucional, a Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) realizou a audiência pública de Letalidade Policial na Bahia. O encontro foi realizado pelas especializadas de Direitos Humanos, Criminal e de Execução Penal e Núcleo de Equidade Racial, em parceria com a Escola Superior da Defensoria da Bahia – ESDEP.

– O objetivo principal é ampliar o debate com a sociedade e os poderes constituídos para um novo tipo de pensar a segurança pública que respeite a dignidade humana e valorize a vida – afirmou o coordenador de Direitos Humanos, Alex Raposo.

Movimento defendeadvogados íntegros

Quem ainda tem aquela imagem negativa de uma suposta malícia universalassociada ao comportamento dos operadores do direito, pode começar a mudarde ideia com o lançamento do Movimento Contra Golpe.

No lançamento, realizado ontem, emuma rede de coletivos articulada em ambiente digital, um dos idealizadores daorganização, Vinícius Melo, apresentouos argumentos para a necessidade de organização dos “advogados íntegros”.

Vinicius Melo teve a ideia de criar omovimento, ao sofrer na carne a perseguição a uma cliente, graças ao conluioarticulado por escritórios de maior influência e estrutura, com presença maisforte junto à magistratura.

Foi uma beneficiária do INSS, vítima deum golpe, ao ter descontado o valor de umempréstimo consignado, sem jamais autorizar, mas Vinicius Melo teve o dissaborde enfrentar a calúnia de supostamentesequer conhecer a cliente.

– Fizeram um inferno tão grande quea senhora, de vítima passou quase a figura de estelionatária, e eu também fuiatacado pela utilização do ordenamentojurídicocomintençãocriminosa– afirmao ex-professor universitário e hoje doutorando, aos precoces 30 anos.

Despretensiosamente,Vinicius Melo publicou em seu perfil de rede social o ocorrido, acrescentado de uma cena na qualtomava café com a cliente, provando a torpeza de caráter dos que o acusavam.

Qual não foi a surpresa quando advogados de todas as regiões do país, alcançando a exorbitante marca de 30 milepisódios semelhantes,manifestaram-setendo sofrido pressões parecidas quandodefendiam.