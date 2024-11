Idosos aguardam receber recursos - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A possível provisão de mais de R$ 300 milhões, ao dispor do Núcleo de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é uma boa razão para acreditar no atendimento à demanda de prioridade de pagamento de verba de caráter alimentar.

Parte dos recursos, se ficarem confirmados, podem ser destinados a pessoas com mais de 60 anos, já consideradas “idosas” e, portanto, mais frágeis e vulneráveis.

Até meados da tarde de terça-feira, estavam na fila de espera um total de 8.659 pessoas nesta condição, destas, 6.133 processos são superpreferenciais; vale acompanhar a redução do número nos próximos dias acompanhando no endereço listaprecatorios.tjba.jus.br

As verbas qualificadas como “superpreferenciais”, permitem aumentar a expectativa de cidadãs e cidadãos para receber o pagamento.

Precatórios são processos de natureza alimentar, desapropriações, tributos, entre outros: os tribunais recebem os depósitos e ficam de organizar o pagamento aos jurisdicionados credores.

Uma boa recomendação vem do Conselho Nacional de Justiça, ao determinar o pagamento, em ato resultante de recente correição realizada pelo órgão. Faltam 37 dias para terminar o ano, prazo final recomendado pelo CNJ para zerar a lista, em um desafio difícil de vencer devido ao curto prazo.

A Ordem dos Advogados do Brasil, por certo, vem acompanhando o enredo, diligenciando para tudo correr bem de acordo com os princípios republicanos.

Os idosos geralmente se privam de entretenimento e lazer para aquisição de medicamentos, muitos dos quais necessários à sobrevivência, daí a importância de terem acesso aos recursos.

“A gente precisava colocar o Brasil no rumo certo da economia, salvar a democracia, fazer com que o Brasil voltasse a crescer (...) Mas agora tem que preparar para o segundo tempo desse governo”

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, sobre possível reforma ministerial

Ensino médico em debate

Uma narrativa de aspectos da metamorfose do ensino médico na Bahia já está disponível para consulta de todos os profissionais e interessados depois de lançados o livro e o documentário Especialistas em Vida, uma produção especial da Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia (Cerem-Bahia).

O lançamento, na sede da Associação Baiana de Medicina, foi exclusivo para convidados, ao revisitarem a trajetória do processo seletivo unificado na Bahia como marco na formação de especialistas por meio do sistema de “residência médica”, como é mais conhecido.