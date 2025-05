Igreja de Santana borda memórias

Igreja de Santana - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Não se mede a força mística de um templo pelo seu tamanho e sim pela força da energia divinal emanada, portanto a imagem da “Igrejinha de Santana”, chega para as consciências como um templo pequenino, mas é muito maior que aparenta.

Uma atividade de bordado, nomeada “BordAção Pelos Fios e memórias da Igrejinha de Santana/BA” será palco para a escuta sensível de onde brotarão poesias para bordar em comunhão as narrativas sobre o convívio nesta gigantesca casa de Deus.

Colaram na corda da atividade de bordação o Projeto Fio às Cinco em Pontos e o Coletivo Linhas da Gamboa do Rio de Janeiro.

Trata-se de uma nova prova deste superpoder resiliente capaz de vencer a especulação desde 1985, quando esteve para virar um shopping como qualquer outro.

O encontro será no dia 9 de maio, uma sexta-feira, das 15 às 19 horas, nas imediações do mesmo local onde a cidadania, com destaque para as crianças, lutaram pela Igreja, em 1985 no período de travessia para a redemocratização do Brasil.

O convite dos organizadores é juntar gente para tecer memórias sobre a “Catedral” disfarçada de igrejinha, buscando colher lembranças da resiliente edificação situada na Praça famosa pelo aroma do acarajé, com as presenças esculturais de Jorge Amado, Zélia e Fadul, no Rio Vermelho.

O objetivo é o de bordar um lindo quadro de imagens a fim de registrar para a posteridade as emoções e informações contidas em um grande painel multicolorido, recheado de poesia impregnada nos novelos de linhas coloridas.

A iniciativa é da Associação Cultural Beneficente Monsenhor Amílcar Marques, gestora do patrimônio.

Franciel Cruz na ABI

As tratativas estão adiantadas para uma nova festa-debate-lançamento do manifesto anarquista “Tá pensando que tudo é futebol?", de autoria do jornalista, escritor, e acima de tudo Vitória, Franciel Cruz, o homem dos 600 "demonhos". O livro foi luxuosamente apresentado no Caderno 2 de A TARDE e ganhou espaço inspirando o acompanhar da agenda de sucessivos lançamentos da preciosa obra. Falta só confirmar com a Associação Bahiana de Imprensa, a data de 9 de maio, no auditório da veneranda instituição, ao arriscar receber a visita do jornalista, escritor e filho de santo do vodum Gregório de Matos e dos Esus Tranca-Rua e Zé Pelintra.

POUCAS & BOAS

O Projeto Mais Cidadania tem uma programação especial hoje no município de Cardeal da Silva, com a promoção de uma rodada de atividades gratuitas voltadas ao bem-estar e à promoção da cidadania entre os moradores. A ação é coordenada pela Bracell e ocorre durante a Corrida do Trabalhador, realizada pela prefeitura local. Para ter acesso a população deve ir ao Portal de Nova Pastora, das 7h30 às 11h30. O atendimento será feito por ordem de chegada e destina-se a pessoas de todas as idades.

Em Casa Nova acontece hoje a 32ª Maratona Ciclística, que deve reunir atletas de toda a região Norte da Bahia e de Pernambuco. Com concentração às 7h no distrito de Santana do Sobrado a largada está prevista para às 8h. A chegada será na sede do município com cerimônia de premiação programada para às 10h. O evento, que já faz parte do calendário esportivo da cidade, promete movimentar atletas e admiradores do ciclismo de toda a região. Ao todo, serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios em estímulo ao esporte amador.

Foi aberto ontem o credenciamento para os profissionais de imprensa que farão a cobertura da Bahia Farm Show 2025, evento previsto para acontecer entre 09 a 14 de junho em Luís Eduardo Magalhães. Com o tema ‘Agro Inteligente, Futuro Sustentável’ o evento é considerado o maior do Norte Nordeste e deve reunir, além dos produtores do oeste baiano, também visitantes de outros estados, notadamente do Matopiba.