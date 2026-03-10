Ilha de Itaparica ganha creche-escola

- Foto: Freepik

Onde deixar as crianças para poderem trabalhar deixou de ser um enigma para mães, pais e responsáveis da Ilha de Itaparica, com a inauguração do Centro de Educação Infantil do Município (Ceimi).

O novo equipamento reflete na economia local, ao permitir o aproveitamento da mão de obra, enquanto os filhos permanecem em um espaço estruturado e acompanhado por profissionais da educação.

Ainda que tardia, a primeira creche escola itaparicana tem capacidade para acolher 200 crianças de seis meses a três anos, em tempo integral, e com todos os cuidados exigidos nesta faixa etária, tais como alimentação, higiene, afetos e brincadeiras.

Tem parquinho, horta, cozinha equipada, lavanderia e espaços planejados com orientação de pedagogos especializados no relacionamento de quem está começando a aprender a viver em sociedade.

Mediante investimentos de recursos de R$ 4 milhões do erário municipal, o centro de educação infantil tem dois berçários; oito salas de aula amplas com ar refrigerado, sala multimídia e brinquedoteca.

– Estamos fortalecendo a base da nossa educação – afirmou o prefeito Zezinho Oliveira.

Oportunidade –Segundo Zezinho Oliveira, “investir na primeira infância é garantir oportunidades no futuro”, portanto, “essa creche-escola nasce para cuidar, educar e dar suporte às famílias de Itaparica, uma prioridade da nossa gestão.

A proposta é a de garantir não apenas assistência, mas acompanhamento pedagógico desde os primeiros anos, fase considerada decisiva para a formação e redução de desigualdades educacionais ao longo da vida escolar.

Capacitação esportiva

O Instituto Maicon França está entre as oito organizações baianas capacitadas pela Rede CT – Capacitação e Transformação para disputar editais da Lei de Incentivo ao Esporte.

A iniciativa busca reduzir desigualdades técnicas entre ONGs do Nordeste e instituições do Sul e Sudeste, ampliando o acesso a recursos e parcerias privadas por meio de incentivos fiscais.

Fundado pelo judoca Maicon França, dono de 37 medalhas, o instituto já desenvolve em Salvador o projeto Judô nas Escolas, que atende 400 crianças da rede municipal, e prepara a implantação do Judô para o Futuro em Lauro de Freitas.

POUCAS & BOAS

A conquista do Grupo de Teatro Mistura, que ficou entre os primeiros lugares na 38ª edição Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, realizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ainda repercute em Ibotirama. A trupe foi premiada pelo projeto ‘Repovoando as Carrancas nas Margens do São Francisco’. Foi desenvolvido entre 2022 e 2025 em comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas ao longo do Velho Chico, com o espetáculo ‘Carranca – da proa do barco para o palco’.

Em Piritiba acontece hoje às 9h no auditório Zelito de S. Lima, um encontro com representantes da cadeia produtiva da mandioca baiana. A realização é da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), como parte do processo de revitalização das Câmaras Setoriais da Agropecuária do estado. A ação é resultado de um convênio entre a Seagri e a Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM). A partir das 14h, na Câmara de Vereadores de Tapiramutá terá evento similar. Amanhã, será na Câmara Municipal de Mundo Novo, a partir das 9h.