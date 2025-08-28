Imprensa sob ataque na CPMI do INSS

- Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O cerceamento do trabalho da imprensa já coloca sob suspeita o trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), sobre as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta é uma interpretação possível, acrescentando o fato de a informação alcançar a condição de um bem social, conforme estabelece a Constituição Federal, escalando o espanto em relação às restrições.

O jornalista Fábio Costa Pinto, representante da Bahia na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), divulgou o sentimento compartilhado com os colegas de diretoria, de “profunda preocupação com a obstrução ao trabalho”.

A ABI repudiou a conduta do senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, por “ameaçar a imprensa já no início dos trabalhos, na Câmara dos Deputados”.

“É grave precedente de cerceamento de diversas coberturas no Congresso Nacional” – indigna-se Fábio Costa Pinto, integrante da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos da ABI.

Em nota oficial distribuída na internet, a ABI considera “grave e inaceitável que um parlamentar – e, ainda mais grave, um jornalista de formação investido no cargo de presidente da Comissão – busque restringir o livre exercício profissional”.

Jornalistas, fotojornalistas, cinegrafistas e outros profissionais pautados para a cobertura das atividades da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) foram surpreendidos com narrativas mais apropriadas à ditadura 1964-1985.

“A medida é mais uma tentativa de minar os pilares da democracia, agindo por dentro da estrutura democrática, uma técnica utilizada por extremistas contemporâneos, no caso, atacando a imprensa, uma das vigas do regime vigente.”

“As exportações de carne depois do tarifazo para os EUA aumentaram. Então, o povo norte-americano está pagando mais caro, porque quer comprar a carne brasileira, está pagando a taxa.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre os efeitos da guerra comercial dos EUA contra o Brasil

Apoio a mães de Valença

A maternidade da Santa Casa de Valença vai ganhar um sistema de climatização, além do reordenamento dos espaços internos e a modernização do sistema de prontuário eletrônico. A instituição, de alta relevância para o Baixo Sul, está amparada pelo programa Mãe Bahia, política que visa fortalecer a rede de atenção para mães e a nova geração baiana.

Atentos à atualização incessante, os gestores aprovaram a introdução de novos protocolos clínicos, bem como a realização de treinamentos para os profissionais de saúde. O coordenador de obstetrícia da Santa Casa, Luís Paulo Zica, avaliou como “um privilégio” as mudanças anunciadas.

Foto do dia

A BÊNÇÃO | Sob o olhar eterno de Gregório de Mattos, o pôr do sol se faz poema. Entre nuvens e lembranças, a cidade recebe sua bênção dourada, como quem sela em cada raio de luz a memória viva de Salvador, onde o tempo repousa em versos.

Poucas & Boas

O lançamento oficial da Escola de Governo de Qualificação e Desenvolvimento Profissional de Alagoinhas para este ano acontece, hoje, no Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Norte e Agreste Baiano (Cetep/Inab). A iniciativa é resultado de uma parceria instituída entre a gestão municipal e a empresa UP Brasil. Nesta primeira etapa 2025, o workshop Comunicação Eficaz: Fortalecendo Relações e Melhorando o Serviço Público é voltado, exclusivamente, para servidores da Saúde, com encontros hoje e amanhã.

Um encontro alusivo à campanha Agosto Dourado movimenta, hoje, a Casa de Cultura Afrânio Peixoto, em Lençóis. Com início às 14h, a atividade reúne mães, gestantes e pessoas da comunidade interessadas no tema. Além do foco no aleitamento materno e a importância dele nos primeiros meses de vida, a programação terá orientações sobre outros cuidados com a primeira infância, práticas de saúde preventiva e bem-estar na maternidade.

O painel Controle Inteligente, Produtividade Elevada: Estratégias para o manejo integrado de pragas e doenças encerra hoje, no auditório principal do Centro de Convenções de Ilhéus, a ExpoCacau 2025. Aberto dia 26 de agosto, o evento tem na programação o 7º Fórum Anual do Cacau, feira de negócios e visitas técnicas. Com foco na promoção da sustentabilidade, inovação e crescimento econômico para o setor, a realização é da CocoaAction Brasil/World Cocoa Foundation.