Independência passa sempre pela Bahia

A Rota da Independência 2026 chega a Salvador nesta quarta-feira, 1, depois de passar por 25 municípios baianos, em iniciativa da Fundação Pedro Calmon, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado. Mais que um passeio histórico, o projeto cumpre função que o poder público costuma negligenciar: manter viva, pelo contato direto com os lugares, a memória de um processo que teve na Bahia um capítulo decisivo e sangrento.

A caravana sai hoje às 7h da Biblioteca Central do Estado, nos Barris, com aulas públicas do historiador Sergio Guerra Filho, e percorre Pirajá, Lapinha e Campo Grande – palcos da resistência que selou a derrota das tropas portuguesas e consagrou o Dois de Julho como símbolo da identidade baiana. A história oficial do país tende a resumir a Independência ao Sete de Setembro, apagando o protagonismo de um povo que seguiu lutando por sua liberdade meses depois do grito às margens do Ipiranga.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com 40 vagas abertas ao público nesta etapa, a iniciativa também marca os 40 anos da Fundação Pedro Calmon e se insere nas comemorações dos 203 anos da Independência. É um investimento modesto em escala, mas relevante em significado: educação patrimonial que aproxima estudantes, pesquisadores e cidadãos comuns do chão onde a liberdade foi conquistada, em tempos nos quais a disputa pela narrativa histórica segue sendo, também, disputa política.

Resgatar essa memória não é exercício de nostalgia. Em um país que ainda hesita em reconhecer o papel de populares, negros e mestiços na construção da nação, projetos como este devolvem protagonismo a quem a historiografia oficial deixou à margem. Que a Bahia, palco de tantas batalhas pela liberdade, siga sendo também palco da disputa por contá-las.

ABRE ASPAS

“Ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. Nossa força estará na capacidade de dialogar com todos, sem deixar de lado nossos interesses (...) A região precisa encontrar seu espaço”

Lula, presidente, na reunião de abertura da Cúpula do Mercosul, sem citar diretamente os Estados Unidos

Ciência e arte no Museu

Celebrando o Asteroid Day, o Museu Geológico da Bahia sedia hoje o Encontro Internacional de Meteoritos e Impactitos. O evento une ciência e arte ao debater a conscientização sobre impactos espaciais com palestras de autoridades globais, como o geólogo francês Ludovic Ferrière. O MGB, que abriga um fragmento do famoso meteorito Bendegó, também oferece programação cultural com a exibição do documentário A Pedra que Caiu do Céu, debate com os realizadores e show de Tatá Aeroplano. Uma oportunidade imperdível para conectar a população à pesquisa astronômica e à memória científica nacional.

POUCAS & BOAS

O Arraiá de LEM 2026 será aberto hoje com grandes shows como de Mestrinho, Mariana Fagundes, Zezo e Henry Freitas. O palco principal dos festejos tem este ano um projeto à parte com cenografia de uma máquina colheitadeira de milho, denominado ‘O espetáculo da tradição’. O festejo, que recebe visitantes de outras regiões e de estados como Tocantins, Goiás e do DF, acontece no bairro Santa Cruz. Com o tema central ‘No coração do Brasil’, a edição deste ano termina no sábado.

A Cozinha Comunitária Municipal Adélia Braga Pacheco foi entregue ontem em Casa Nova, com capacidade para fornecer 800 refeições diárias, de segunda a sexta-feira, para famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O alimento será entregue em marmitas para retirada no local, com comida para todos integrantes das famílias cadastradas no CRAS, CREAS, Cadastro Único/Bolsa Família. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.