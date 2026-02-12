Indústria baiana cresce acima da média

O crescimento da indústria de transformação na Bahia, escapando à média negativa nacional, confirma o bom desempenho estadual, de acordo com dados confiáveis do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado reforça a percepção de resiliência do parque fabril baiano diante de um cenário macroeconômico desafiador.

A Bahia pontuou 0,3% em 2025, enquanto o Brasil recuou 0,2% no agregado de janeiro a dezembro do ano passado, registrando portanto o índice da boa terra uma vantagem de 0,5% no total. Meio por cento parece pouco, mas o patamar é saudado como excelente, levando-se em conta todo o contexto de superação dos limites impostos pelo desenho econômico, com ênfase na elevada taxa de juros e nas restrições ao crédito.

Os números foram confirmados pelos economistas responsáveis pela divulgação da estatística final da Pesquisa Industrial Mensal–Produção Física (PIM-PF) do IBGE, levantamento que serve de termômetro para o setor. Uma outra boa razão para comemorar o desempenho baiano é a adversidade enfrentada pela petroquímica, marcada por ciclo internacional de baixa atípica, associado ao crescimento contínuo das importações de segunda geração, pressionando margens e reduzindo competitividade.– Nesse contexto, em 2025 observou-se redução na produção de eteno, propeno, álcoois graxos e outros produtos da segunda geração petroquímica–destacou, em nota, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia.

O destaque foi o segmento de Refino de Petróleo, com expansão de 5,1% em 2025, refletindo a maior produção de gasolina, óleos combustíveis e querosene de aviação, movimento que ajudou a sustentar o resultado global da indústria no Estado.

“O União Brasil vai apoiar Lula, pelo menos em grande parte. [Ronaldo] Caiado saiu do partido. Agora vêm a reeleição do presidente em primeiro turno e a minha como senador no Pará”

CELSO SABINO, ex-ministro do Turismo, sobre a posição do partido do qual foi expulso por apoio a Lula

Justiça avança no norte

Três anos depois de inaugurar quatro Pontos de Inclusão Digital em Miguel Calmon, Jacobina, Queimadas e Riachão do Jacuípe, a Justiça Federal da Bahia reabriu o serviço cibernético em Campo Alegre de Lourdes, no norte do Estado. Ressentiam-se os campo-alegrenses da falta de acesso a serviços como audiências e perícias sem necessidade de deslocar-se para a sede da Justiça Federal da Bahia, em Salvador. A reativação do Ponto de Inclusão Digital vai viabilizar atendimentos por balcão virtual, bem como para a prática de outros ritos processuais compatíveis com a infraestrutura tecnológica instalada.

POUCAS & BOAS

Em Teixeira de Freitas, a Rua da Pituba será transformada hoje no cenário para o pré-carnaval da cidade, pronto para receber foliões locais e visitantes, principalmente aqueles que chegam na Bahia de carro pela BR 101, vindos de outros estados. Denominado de ‘Abre-alas’, será aberto às 16h em ritmo de marchinhas e rodas de samba. Compalco360º,seguirá com o bloco Axé e, na sequência, será embaladopelopagodebaiano.Apromoção é da secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

O Encontro Carnavalesco da Melhor Idade acontece hoje no circuito Zé de Hermes, no Centro Histórico de Barreiras, com início às 17h e participação especial da Banda Municipal 26 de Maio. Na véspera da abertura oficial dos festejos na cidade, que faz um dos grandes carnavais do interior do estado, a quinta-feira terá ainda a 28ª Lavagem da Wiskeria da Sulamita. Com animação de Toinho & Cia, Bosco Fernandes e Vibe77, a festa vai agitar o circuito Agnaldo Pereira, por onde os grandes trios desfilam a partir de amanhã.

O tradicional Baile à Fantasia vai movimentar o Clube Rio Riocontense, a partir das 20h30 de hoje com animação de Renan Moreira, 4Mins e Amigos de Rosalina, como parte do Carnaval 2026 de Rio de Contas. A renda será destinada para a Casa de Estudantes Dandara Palmares de Vitória da Conquista. Amanhã a festa será a partir das 17h com a Lavagem do Coreto. No domingo a programação tem Baile Infantil, seguido de Desfile das Baianas na segunda-feira e Concurso de Máscaras, com acompanhamento de banda de sopro às 16h de terça-feira.