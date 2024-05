Indústria baiana tem plano de integração | A TARDE

A articulação entre os diversos órgãos integrantes do sistema Fieb é o objetivo dos gestores engajados na maior presença junto à sociedade civil visando a aproximação com os industriais baianos.

Trata-se de ir além das siglas - Fieb, Sesi, Cimatec, Senai, Cieb e Iel - pois unindo-se as entidades, a tendência esperada é a de agregar para buscar soluções à medida de demandas das empresas, levando em conta maior eficiência a custos mais leves.

O objetivo é verificar continuamente as rotinas produtivas tendo em vista o enfrentamento de diferentes desafios, levando em conta as desigualdades de um contexto heterogêneo.

A superintendente de Serviços Corporativos da Fieb, Larissa Saraiva, é uma das profissionais dedicadas a escolher os métodos mais confiáveis a fim de escolher as melhores condições para as entidades do Sistema operarem conforme o plano definido.

- Nosso propósito está vinculado a entregar infraestrutura adequada, redução de custos e ganhos de produtividade nos processos internos, que estão totalmente relacionados à entrega final ao cliente”, afirma.

Para isso, acrescenta Larissa Saraiva, as metas incluem a implantação de novos sistemas tecnológicos, inclusive com o uso da chamada "inteligência artificial", favorecendo a revisitação e melhoria de processos.

A concepção e entrega de espaços físicos, com as metas unidas a projetos vinculados a eficiência hídrica e energética, tem como topo na hierarquia dos valores a saúde dos colaboradores.

A interiorização é outra meta relevante, em processo de inclusão mediante ações para capacitar profissionais, com destaque para a juventude em busca de sua primeira oportunidade no mercado de trabalho.

Eliecim lança nova obra

O escritor baiano Eliecim Fidelis lancará amanhã o mais novo livro, intitulado “A Mesma Água”.

O evento será realizado no Foyer da Associação Baiana de Medicina (ABM), no bairro de Ondina, em Salvador, e começará ás 18h.

Também psicanalista, o autor de “A Mesma Água” ressalta que o livro com um total de 13 contos tem o propósito de levar o leitor a refletir sobre a fragilidade do ser humano e as inusitadas formas que inventa para driblar as dificuldades da vida.

