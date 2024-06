Indústria de Barreiras comemora acordo

ADIB renova gestão de distrito industrial de Barreiras após assinar acordo de cooperação com a SDE - Foto: Divulgação / SDE

Famoso mais pela produção agrícola de excelência e em constante expansão, o município de Barreiras, o maior do Oeste baiano, avançou no sentido de fortalecer seu parque fabril graças a uma iniciativa envolvendo união e apoio.

A Associação das Empresas do Distrito Industrial de Barreiras (ADIB) segue responsável por gerir o planejamento e a execução das tarefas relacionadas ao setor.

A liderança da ADIB somente foi possível com a assinatura de acordo de cooperação com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em solenidade realizada ontem.

O combinado é deixar com a Adib a promoção de ações visando manter e ampliar a infraestrutura das indústrias, por meio de obras e serviços aprovados pelos próprios investidores.

-Parabenizo o dinamismo da Adib, que é a junção entre forças e interesses do setor industrial da cidade”, afirmou o secretário Angelo Almeida, ao assinar o acordo em Barreiras, antes de voltar ao município de Luís Eduardo Magalhães, onde a autoridade de confiança do governador Jerônimo Rodrigues participa do evento Farm Show.

Segundo Angelo Almeida, “a parceria é uma via de mão dupla muito importante para nós e para todo o Complexo Industrial de Barreiras”, reafirmando o compromisso de campanha do atual primeiro mandatário do estado da Bahia.

Lembrou a presidenta da Adib, Márcia Tecchio, o fato de todo o dinheiro arrecadado pela associação poder ser investido no distrito industrial, graças à renovação do acordo por mais um ano.

- A renovação deste termo é muito importante, motivo de celebração entre os associados e faz com que a associação esteja de pé”, celebra a presidente da Adib, Márcia Tecchio.

Festa junina em Lauro

O São João de Lauro de Freitas já tem data para acontecer. Nos dias 22 e 23 de junho, o evento será celebrado na Arena Domingo Balaieiro, na Praça da Matriz, enquanto no dia 29, os shows acontecerão no bairro de Areia Branca. O evento é gratuito. Nesta edição, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), traz uma programação repleta de atrações, potencializando as bandas locais. Além dos shows na Arena, o evento se estenderá pelas ruas da cidade com blocos juninos. Entre as atrações, destaca-se a apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia, que acontece no dia 22 de junho, a partir das 19h.

Seminário debate mercado de imóveis

Salvador reúne hoje e amanhã os principais especialistas do país em legislação relacionada ao mercado imobiliário, ao sediar, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o Seminário Jurídico Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O encontro, em sua nona edição, volta à capital baiana, oito anos depois, graças ao trabalho da equipe de profissionais da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-Ba).

A expectativa do presidente da Ademi-Ba, Cláudio Cunha, é a de reunir cerca de 400 participantes, entre os quais as lideranças de associações e sindicatos de todas as regiões do Brasil, voltados para negócios de compra e venda de imóveis.

O objetivo é o de ampliar a crença coletiva em segurança jurídica, pois há contratações envolvendo toda uma vida do cliente, quando por exemplo, os financiamentos de longo prazo alcançam 30 anos ou mais.

-É preciso aperfeiçoar continuamente as leis do setor, como poderemos verificar na palestra magna de abertura, pelo professor Melhim Namem Chalub, sobre os 60 anos da Lei de Incorporação Imobiliária, a 5.591/64 e seus necessários ajustes ao longo de décadas”, afirmou Cláudio Cunha, em dos poucos intervalos dos preparativos para o seminário a ser iniciado hoje às 20h45min.

Depois de uma série de painéis de excelência, com finalidade de debater conteúdos atuais desdobrando na confiabilidade, necessária para os bons negócios fluírem, o encontro será encerrado também com uma palestra fortemente convidativa.

Trata-se da presença, no último, porém valorizado momento, na noite de amanhã 14, do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão, ao abordar o tema “Desafios para a redução da litigiosidade”.