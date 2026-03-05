Inovação é objetivo de 13 chamadas públicas

- Foto: Divulgação

Representantes de empresas e de instituições de pesquisa em ciência e tecnologia estão convidados a participar do lançamento de 13 chamadas públicas para projetos de inovação, dia 12 de março, 14h.

O encontro programado para o Senai-Cimatec (avenida Orlando Gomes, 1845, Piatã) terá a presença da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O objetivo é o de incentivar a busca por financiamento por parte de parcerias da Bahia, a fim de disputarem, com chances de vitória, uma fatia do bolo total de R$ 3,3 bilhões disponíveis.

Os projetos baianos vão contribuir para impulsionar a chamada Nova Indústria Brasil, incentivada pelo ministério e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública brasileira de fomento à ciência.

– Vamos lançar as chamadas públicas em Salvador, depois de Feira de Santana e Juazeiro, a fim de reduzir as assimetrias regionais – afirma a dirigente executiva de Brasília da Finep, Julieta Palmeira.

Julieta estava ontem em Barreiras, no Oeste do estado, com a finalidade de mobilizar empresas e universidades oestinas a investir com vigor nas propostas visando conquistar os recursos concedidos pelo governo federal.

Não se trata apenas de competir e sim de entrar para ganhar os editais, contribuindo para reduzir as desigualdades provenientes das vantagens de maior capacitação de propostas do Sul e do Sudeste.

Criada para ampliar oportunidades, a estratégia de financiamento pode até contribuir para aumentar o abismo entre sul-sudestinos e as outras três regiões do país, daí o cuidado em incentivar, nos rigores da lei, projetos de inovação destacando aqueles executados no Nordeste.

Festa Literária de Barreiras

A nona edição da Festa Literária de Barreiras (Flib) está prevista para o mês de maio e terá como tema ‘Diversidade Intercultural: Interfaces entre Literatura e outras Artes’. Este ano o evento volta a ser realizado na região do Centro Histórico, ocupando praças e outros espaços, como o Centro Cultural para palestras e mesas-redondas e a Academia Barreirense de Letras (ABL), para lançamento dos livros. Com execução da Secretaria de Cultura e Turismo, participam da curadoria a Universidade do Estado da Bahia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, NTE11, Universidade Federal do Oeste da Bahia e a Secretaria Municipal de Educação.

‘Bora Correr, Mulheres!’

Em Camaçari, a celebração pelo dia internacional da mulher no próximo domingo começa às 7h com a corrida de rua ‘Sim! Bora Correr Mulheres’, com a expectativa de reunir mais de mil participantes.

A concentração será na Cidade do Saber, onde logo após a corrida será aberto o Festival Camaçari Mulher, com programação coordenada pela Secretaria da Mulher (Semu).

Até o final da tarde as ações vão desde cuidados com a saúde e beleza até empregabilidade, emissão de documento, atividade esportiva e apresentações musicais.

Agerba clama por renovação

Com iminente saída do atual dirigente, cresce a expectativa em torno da nova direção do órgão regulador baiano. Nos bastidores, diferentes grupos políticos se movimentam de forma estratégica para influenciar a escolha do sucessor.

Fontes apontam que um grupo tradicional, com histórico de atuação na estrutura interna, articula para retomar protagonismo e “tirar da gaveta” antigos projetos e quadros técnicos ligados a gestões anteriores. A movimentação é vista por críticos como uma tentativa de retomada de espaços já conhecidos na administração.

Por outro lado, ganha força a corrente que defende um perfil renovador. No mês dedicado às mulheres, cresce a torcida para que a nova direção seja ocupada por uma mulher, com discurso centrado em sensibilidade institucional, modernização regulatória e fortalecimento da governança.

A definição do novo comando deve sinalizar não apenas mudança administrativa, mas também o rumo político e técnico que o órgão adotará.

Periferia Sem Risco na UFSB

O documentário ‘Periferia Sem Risco’ será lançado hoje no Campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), destacando o protagonismo comunitário no Alto do Coqueiro, em Ilhéus. Com início às 19h30, o evento celebra resultados do projeto de extensão que envolveu a universidade e comunidade, através da integração entre conhecimento científico e saberes populares. A produção também integrou uma ação formativa em audiovisual, reforçando o engajamento no projeto.