Ìyá Márcia sinaliza transição na Ufba

A Ufba retoma as atividades amanhã, visando os preparativos para o segundo semestre letivo, depois de um momento fortemente marcado por simbolismo, representatividade e transição institucional.

A líder religiosa e ativista Ìyá Márcia d’Ògún tomou posse no Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia (Consuni-Ufba), assumindo a cadeira de representante titular da Comunidade Baiana.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A cerimônia, realizada durante a reunião ordinária de julho, foi acompanhada por manifestações de reconhecimento ao papel histórico das Comunidades Tradicionais na construção da universidade pública.

Ìyá Márcia d’Ògún reafirmou a prioridade de princípios como a justiça, a equidade, a defesa dos Direitos Humanos e a valorização dos Povos de Terreiro, atribuindo sua presença no Consuni a uma conquista coletiva do movimento negro e das mulheres negras.

– Destaco o compromisso assumido com humildade e gratidão, afirmando a força da Ancestralidade, de Olódùmarè e dos Orisa guiando nossa trajetória – afirmou Ìyá Márcia, em discurso emocionado.

A reunião também marcou a despedida do reitor Paulo César Miguez de Oliveira da presidência do Conselho, reconhecido por sua gestão e pelo respeito às tradições afro-brasileiras.

Ìyá Márcia saudou ainda o reitor eleito, professor do curso de filosofia, João Carlos Salles, desejando ao candidato eleito (“Somos Ufba”), uma terceira administração pautada pelo diálogo, pela inclusão e pela excelência acadêmica.

A nova conselheira agradeceu aos apoiadores, especialmente ao professor Anderson Ferreira, responsável por sua candidatura, e ao filho João Victor, empenhando sua palavra pela participação popular e fortalecimento da Ufba.

"Se o Mythos parar em mãos erradas, empresas podem ser paralisadas da noite para o dia. O risco está na capacidade do modelo de identificar e explorar diversas vulnerabilidades em sistemas digitais"

IZABELA ANHOLETT, da Nura AI, sobre o Claude Mythos, considerada a IA mais perigosa do mundo

Bahia e Togo unidas

A realização do Colóquio Internacional: Cultura, Relações Exteriores, Desenvolvimento e Reparação, entre os dias 10 e 16 de agosto promete fortalecer a cooperação cultural e política entre a Bahia e o continente africano. Promovido pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia (Feneba), UFRB, Governo do Estado e Prefeitura de Cachoeira, o encontro debate reparação histórica, turismo e direitos humanos. O ponto alto será o ato oficial de irmanamento entre Cachoeira e Aného, antiga capital do Togo. A abertura ocorre na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com a presença da ministra Rachel Barros e autoridades internacionais.

POUCAS & BOAS

A 4ª edição da Roda de Saberes será encerrada amanhã em Lençóis, com foco na preservação das aves. Aberto dia 31 de julho, o evento fará hoje dentre outras atividades, uma homenagem à ornitóloga Anita Studer, à primatóloga Jane Goodall e ao cineasta Orlando Senna. Além de palestras e oficinas, o dia terá as rodas de conversa ‘Observação de vida silvestre, educação e turismo de base comunitária’ e ‘Valorização do patrimônio natural de Lençóis como um ativo de identidade cultural’, bem como atividades voltadas à observação de aves e conservação.

A 4ª edição da feira agropecuária Agroformosa termina hoje no Parque Municipal Major Leopoldo, em Formosa do Rio Preto, extremo oeste da Bahia. Aberto na quinta-feira, este ano o evento inovou com um espaço dedicado à agricultura familiar, que ao lado das grandes marcas de máquinas e insumos vem mobilizando visitantes da região do Matopiba. Organizada pela Associação dos Criadores de Formosa do Rio Preto (Acrifor), a programação tem hoje, a partir das 9h, o encontro ‘Formosas do Agro’ com produtoras, empreendedoras, especialistas e lideranças do agronegócio.

Criada em 1912, a Micareta de Jacobina é reconhecida como a mais antiga do Brasil. Antes chamada de Micareme, em alusão à festa idêntica realizada na França, foi batizada de Micareta a partir de plebiscito realizado pelo jornal A TARDE, em 1935. O evento deste ano se encerra hoje, com 21 atrações que passarão pelo palco e estarão nos trios, neste domingo. Desde sexta-feira mais de 40 atrações já se apresentaram.