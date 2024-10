Jogo rasteiro de Jânio Natal

- Foto: Ascom/PMPS/Divulgação

Desesperado com os números das pesquisas que o colocam como o grande derrotado nas eleições de Porto Seguro, Jânio Natal (PL) estaria, segundo fontes fidedignas desta coluna, tentando em Brasília uma jogada rasteira para que o diretório nacional do PSDB intervenha no diretório estadual e casse a candidatura do empresário Luigi Rotunno. Caciques da sigla negam essa possibilidade e asseguram que a candidatura de Luigi Rotunno está 100% garantida. “Não adianta apelo ou atropelo de Jânio e sua trupe, nosso companheiro Luigi é candidatíssimo e será o próximo prefeito de Porto Seguro”, afirmou um tucano da maior envergadura.

Mirian Tavares pensa novas artes digitais



A professora catedrática da Universidade do Algarve, Portugal, Mirian Tavares, é um dos nomes confirmados para o IV Congresso Digitalia, programado para o Instituto Goethe, no Corredor da Vitória.



“Processos criativos na Arte Digital” será o tema da palestra ministrada por Mirian Tavares, cearense de origem e portuguesa por escolha, e uma das pesquisadoras mais requisitadas no relacionamento da estética com as novas tecnologias.

A professora foi uma das convocadas para o painel “Hiperinteligência e processo criativo nas artes digitais”, programado para amanhã às 10 horas.

Uma possível problemática é como definir “arte digital”, ou seja, a “arte contemporânea produzida por artistas digitais”, pois as novas tecnologias alteram os padrões conceituais.

– Ainda há quem prefira os métodos tradicionais, com tela e pincel, mas o uso de tecnologias digitais pode favorecer a criação artística, não há um antagonismo entre recursos oferecidos pelas máquinas e os convencionais, ao contrário, podem conviver muito bem – afirmou a professora Mirian Tavares.

Para a docente luso-brasileira, a adaptação aos novos tempos não se contrapõe aos conceitos consagrados por Walter Benjamin, ainda hoje tido como uma referência, ao se pensar a estética contemporânea, embora continue em aberto uma das últimas perguntas filosóficas: o que é o belo?

A presença de Mirian Tavares em Salvador é tida como uma oportunidade de atualização de quem trabalha com as artes digitais e também de quem usufrui da contemplação de seus efeitos, inevitáveis em um mundo cada vez mais supostamente “desenvolvido” ao formar crença nos recursos tecnológicos como fim.