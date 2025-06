Jornalista baiano abrilhanta a ABI

Fábio Costa Pinto - Foto: Divulgação

A defesa dos valores da democracia, embora como toda democracia, não tenha qualquer pretensão a “regime perfeito”, seguramente o melhor possível se cotejado a aristocracia, a tirania e às ditaduras.

Este é o compromisso do representante da Bahia na nova chapa eleita na Associação Brasileira de Imprensa: Fábio Costa Pinto, empossado no Conselho Deliberativo para o mandato nos próximos três anos.

Para Fábio Costa Pinto, a ABI é uma entidade de luta histórica pelos direitos sociais e democráticos. Na perspectiva do jornalista, “a democracia venceu e a Bahia continuará vencendo”.

– A vitória não é só minha, é sua e de todos os baianos, associados ou não. De uma sociedade carente e desacreditada dos seus direitos. Uma vitória de esperança, onde juntos podemos somar – afirmou.

Descendente de Carlos Aguiar Costa Pinto, uma das principais lideranças da juventude baiana no início da Era Moderna, o jornalista compartilha com os amigos e colegas a responsabilidade e a alegria pela vitória.

Homenageado no nome de um dos principais museus da cidade, no Corredor da Vitória, o tio bisavô do jornalista da ABI tem seu nome fortemente relacionado à história do desporto da Bahia.

Foi dele a ideia de criar um time de futebol no Clube Náutico de Regatas São Salvador, de cores verde e branco, dissidente do então Sport Club Victoria, ao qual antecedeu, na condição de primeiro bicampeão 1906/07.

– Também estamos na criação do Esporte Clube Bahia, antes do Bahia, a Associação Atlética, de onde saíram os primeiros jogadores na fundação do Bahia – afirma o jornalista.

Inclusão pelo Jiu-jitsu

Jovens de 11 a 18 anos de baixa renda em Salvador podem participar de aulas gratuitas de Jiu-Jitsu no Centro de Treinamento Fight Club Brotas. O projeto, que transmite valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, é idealizado pelo professor Marcelo T-Rex, faixa preta há 13 anos.

A iniciativa conta com o apoio do Instituto de Saúde e Educação do Nordeste (Isen) e do Instituto Igor Nogueira, cujo atleta é autista, tetracampeão mundial de Parajiujitsu e campeão pan-americano. As inscrições são presenciais e as vagas, limitadas. O projeto prevê expansão para outras modalidades e reforça o esporte como ferramenta de inclusão.

POUCAS & BOAS

Terminou ontem a visita de uma delegação da Alemanha ao município de Luís Eduardo Magalhães, onde foi recepcionada pelo prefeito Junior Marabá e demais autoridades locais. Liderado pela secretária de Estado Parlamentar do Ministério da Agricultura, Alimentação e Identidade Regional da Alemanha, Sra. Martina Englhardt-Kopf, o grupo visitou propriedades rurais onde conheceu práticas sustentáveis, tecnologias agrícolas usadas na região e iniciativas locais de inovação e organização do setor produtivo.

As quadrilhas juninas Pó de Pemba e Rala Bucho, do distrito de Tanquinho, abrem hoje a partir das 19h a programação dos grupos tradicionais que representam comunidades e bairros de Lençóis. Até o dia 23 de junho oito quadrilhas se apresentam no Mercado Cultural, fazendo o esquenta para os festejos que se espalham pelo centro histórico. O ponto alto dos festejos na cidade turística acontece no Teatro de Arena, entre os dias 20 e 23, onde serão realizados os shows da grade principal.

Um acordo de cooperação técnica e operacional foi assinado ontem entre a prefeitura de Alagoinhas e a Guarda Municipal de Salvador visando aprimorar a segurança, preservar a ordem pública e proteger o patrimônio na cidade do Litoral Norte. Com validade de 60 meses, não envolve transferência de recursos financeiros e acontecerá através da colaboração mútua por meio da troca de conhecimentos, boas práticas e informações, capacitação dos agentes e criação de bancos de dados.