Jornalistas celebrados no Prêmio Sebrae

Serão conhecidas e conhecidos na noite de 9 de setembro as campeãs e campeões da 12ª Edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, um reconhecimento ao trabalho do profissional de imprensa vinculado ao ideal do empreendedorismo.

Avançando pela primeira dúzia de certames, a premiação é mais longeva do estado, sabendo-se agora da cada vez mais importante profissão no combate a uma das principais chagas contemporâneas: a “desinformação”.

A festa das faixas ocorre durante o 2º Encontro Baiano de Comunicadores, com o tema “Comunicação com Propósito”, inevitavelmente produzindo o debate sobre intenção e resultado como escolhas necessariamente antagônicas.

A informação confiável é condição para o andamento honesto e próspero dos empreendimentos, seguramente a mentira não cativa cliente – nem leitor -, daí a convergência.

O atual certame, organizado pelo Sebrae, em fase finalíssima, trabalhou como o tema central “Jornalista Parceiro do Empreendedor – Pequenos Negócios e COP-30”.

Os conteúdos inscritos concorrem nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, além de contemplarem também o incentivo aos formandos com a categoria especial Jornalismo Universitário.

O reconhecimento às boas práticas no exercício profissional precisa de critérios, princípios e cânones, verificados pelos responsáveis pela classificação final dos trabalhos.

A direção do Sebrae entende a importância didática de multiplicar as experiências de brasileiras e brasileiros incentivados a desenvolver seus próprios negócios, sonho de autonomia.

Tecnologia e cultura unidas

Salvador será palco amanhã do TechnOxente – Inovação, Tecnologia e Cultura Nordestina, evento gratuito que reúne startups, empreendedores, investidores e comunidades periféricas, com foco em inclusão e diversidade. A programação inclui o Demoday Desavexe Tech, que distribuirá R$ 210 mil em prêmios, além de palestra com o senador Marcos Pontes. O encontro busca reposicionar o Nordeste como protagonista da inovação no País. As inscrições são gratuitas via Sympla. O TechnOxente é promovido pela GetIN Aceleradora - eleita a segunda melhor do Brasil pela ANPROTEC em 2024 - e acontece no Hub Salvador, com apoio do BNB e da Prefeitura local.

POUCAS & BOAS

A regularização fundiária do núcleo habitacional Lomanto Júnior será discutida hoje, em Itabuna, com Audiência Pública a partir das 18h, na APAE do bairro. A iniciativa faz parte do Programa de Regularização Fundiária Meu Lugar, que vem sendo executado no município através de um conjunto de ações legais, urbanísticas, ambientais e sociais. Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento, visa integrar núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial do município, possibilitando segurança jurídica às famílias por meio da titulação das propriedades.

Ainda em Itabuna acontece hoje a segunda etapa da capacitação da Guarda Civil Municipal para o enfrentamento à violência contra a mulher. Ministrado pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militares, a programação faz parte da Operação SHAMAR – 2025, desenvolvida pelo governo estadual. A iniciativa visa combater a violência em razão do gênero, através da concentração de esforços das forças policiais e de órgãos parceiros no desenvolvimento de ações preventivas e educativas.

Com oferta de serviços de saúde gratuitos, diversão para crianças e palestras termina hoje, em Alagoinhas, a programação voltada para comemorar o dia do feirante, transcorrido na segunda-feira, quando aconteceu uma missa de Ação de Graças na Central de Abastecimento. Organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SDRA), a programação contou com um Culto Evangélico, celebrado ontem, reunindo comerciantes, familiares e clientes.