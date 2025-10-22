Josias Menezes avalia efeitos do “tarifaço”

- Foto: Jonas Oliveira | ANPr

O diretor do Instituto de Auditores Fiscais (IAF-Bahia), economista Josias Menezes Neto, verificou o impacto do “tarifaço” na exportação baiana de soja, algodão, cacau, celulose e derivados de petróleo.

O estudo, intitulado “Arrecadação do ICMS e comportamento da economia baiana – 2025”, pode ser acessado na íntegra, no site do instituto, endereço eletrônico iaf.org.br.

Segundo Josias Menezes Neto, o impacto refletiu-se em queda de 2%, ou 210 milhões a menos na arrecadação, quando cotejado o mesmo período de 2024.

O impacto do “tarifaço”, acrescentou o economista, reverte em danos para os diversos elos da economia, registrando-se decréscimos mais acentuados na arrecadação de petróleo, bebidas, mineração e varejo.

– O consumo de alimentos permaneceu aquecido, o que não ocorreu na área de bebidas e de bens duráveis – escreveu o economista, no artigo publicado no site do IAF-Bahia.

No acumulado de janeiro a setembro de 2025, incluindo, portanto, o período anterior ao “tarifaço”, o ganho real é de 1,94% na arrecadação, somando R$30,837 bilhões, perante R$ 30,251 bilhões no mesmo período de 2024.

Efeito Selic – Acrescentou o estudioso da economia baiana, o efeito da taxa Selic, inibindo a demanda por crédito e a atração de investimentos, bem como o consumo de bens duráveis.

O trabalho assimila o conhecimento produzido pelo economista Armando Avena, articulista de A TARDE, ao abordar a questão do Polo de Camaçari, relacionada à escalada de preços de aquisição de matéria-prima.

Luta e arte no Beiru

A coleção de pinturas do bairro do Beiru vai multiplicar-se dia 25 em três exposições inéditas, totalizando cerca de 100 obras distribuídas nos dois andares do prédio da pinacoteca. Gratuita e aberta ao público, a múltipla celebração é resultado do Festival de Artes Visuais, iniciado em maio, bem como o I Salão de Artes da pinacoteca do Beiru. A linguagem da pintura foi a escolhida para honrar o legado de luta do líder afro-baiano "Gbeiru", de onde o bairro ganhou o nome. Organizadas pelas jovens produtoras culturais Juliana Freire, Talita Cerqueira e Rosimeire Santos, as mostras seguem em cartaz até 25 de dezembro,

POUCAS & BOAS

O 1º Congresso da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) começa hoje em Vitória da Conquista, aliando universidade, ciência e cultura em programação diversificada até sexta-feira. Com a temática central ‘Um quarto de século: os primeiros 25 anos do século 21’, o evento quer reunir além de estudantes e professores dos três campi ligados à instituição, também pesquisadores e outros profissionais. A proposta é integrar as vertentes que movem a comunidade acadêmica, visando suas potencialidades.

Com o tema ‘A Nova Geopolítica e seus Efeitos sobre o Desenvolvimento Regional’, o XXIIIº Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos (Enaber) movimenta o Hotel Praia do Sol, em Ilhéus, de hoje até sexta-feira. A organização geral é da Associação Brasileira de Estudos Regionais (Aber), do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Políticas Públicas (PERPP) e o Departamento de Ciências Econômicas (DCEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc).

Em Cruz das Almas começa hoje o Xº Simpósio de Extensão (Simpex) ‘Saberes em conexão: universidade, território e desafios do futuro’, para fortalecer o diálogo entre saberes acadêmicos e tradicionais. Ainda no campus da UFRB, começa também a XIIIª Feira Acadêmica de Economia Solidária (Faesol), para estimular a visibilidade das artesãs, dos empreendimentos econômicos solidários e dos produtores familiares. Ambos eventos fazem parte da 11ª Reconcitec e terminam dia 24.