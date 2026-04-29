Judiciário debate combate ao crime

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Salvador vai sediar o encontro técnico da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas, dia 12 de maio. A pauta principal é o debate sobre os métodos mais eficientes de recuperação de ativos, entendendo a importância de praticar justiça no sentido do resgate de patrimônio conquistado como resultado de atividades criminosas.

Representantes das 26 tribunais de cada estado da federação, incluindo o nosso TJBA, mais o do Distrito Federal, vão buscar meios teóricos visando aperfeiçoar a prática das diversas etapas, a fim de analisar cada uma delas, viabilizando novas sínteses.

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Já está definido o mapa do passo a passo da recuperação de ativos, distribuído nas fases de identificação, localização, apreensão, administração e destinação de bens vinculados à prática ou ao financiamento de infrações penais.

A definição das estratégias dá sequência ao trabalho desenvolvido pelo governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, contando com a Polícia Civil da Bahia na organização do encontro.

Além de membros do Poder Judiciário – especialmente magistrados com atuação em Varas Especializadas em crime organizado –, o encontro nacional contará com a participação de autoridades policiais.

Estarão representados os grupos de Recuperação de Ativos e Lavagem de Dinheiro (GRALs) da Polícia Federal e de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECOs) dos Ministérios Públicos.

A escolha de Salvador para sediar o encontro nacional coincide com o momento de destaque para o risco de o crime organizado ampliar sua presença nas instituições, protegendo-se assim os meliantes mais tarimbados, graças ao perigoso contágio na sociedade brasileira.

ABRE ASPAS

“O Brasil deu talvez ao mundo a maior demonstração de efetividade na luta contra uma ameaça de retorno à ditadura. Nós conseguimos evitar um golpe [de Estado]”

Gilmar Mendes, ministro do STF, em entrevista à Band, sobre resposta da corte à trama golpista, cujas decisões levaram para a cadeia um ex-presidente, generais, e outros agentes públicos

40 anos da FPC

Cerca de 300 pessoas participaram da abertura do Encontro Baiano de Livro, Leitura e Memória, na Biblioteca Central, nos Barris, com apresentação da Osba, falas institucionais e show de Adelmário Coelho, marcando os 40 anos da Fundação Pedro Calmon (FPC), na última segunda-feira. Desde 29/4, o evento aprofunda debates com encontros sobre arquivos, bibliotecas, rede do livro e memórias nos territórios da Bahia. A programação reúne painéis, trocas e debates qualificados, culminando na leitura das Cartas FPC para o Futuro, com diretrizes para políticas públicas de leitura, livro e memória na Bahia.

Mar de Itaparica ganha faxina de emergência

Enquanto não se consegue resolver ou ao menos amenizar a poluição ambiental, como consequência da sociedade de consumo, ações emergenciais contribuem para reduzir a sujeira das praias, como está prevista a próxima intervenção para amanhã, na ilha de Itaparica.

A mobilização faz parte do Projeto Mares, dentro do Programa Petrobras Socioambiental, incluindo a participação de mergulhadores para recolher os dejetos da lixeira subaquática estabelecida por deliberação humana.

A iniciativa reúne estudantes, comunidade e equipe técnica em torno da proteção dos ecossistemas costeiros, aliando mobilização social, educação ambiental e práticas de cuidado com o ambiente marinho.

A programação será realizada a partir das 8h30, com concentração na sede da Organização Socioambientalista Pró-Mar, localizada na Avenida Vital Soares, 13, Ilhota, em Mar Grande.

– Cuidar da praia e do mar é uma responsabilidade compartilhada – afirma o coordenador geral do Projeto Mares, José Roberto Pinto.

A articulação de estudantes, comunidade e instituições fortalece “não só a consciência ambiental, mas também o compromisso com a preservação dos recursos naturais que garantem o sustento das famílias”, completa o coordenador-geral.

O encontro limpeza contará com a participação de estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Telma Regis de Andrade, do município de Vera Cruz, na ilha.

A atividade terá início com um aulão de dança, seguido, às 9h30, pela limpeza da faixa de areia e, simultaneamente, por uma frente de mergulhadores trabalhando no fundo do mar.