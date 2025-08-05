Judiciário debate política de cotas

UFBA - Foto: Divulgação

Debater os efeitos das “cotas em universidades” é a proposta do seminário anunciado para o dia 15 de agosto, das 9 às 17 horas, promovido pela Associação de Juízes Federais da Bahia (Ajufba).

Franqueado ao público, com acesso gratuito e irrestrito a todas as interessadas, o encontro acontece no auditório Ministro Dias Trindade, no Fórum Teixeira de Freitas, avenida Ulysses Guimarães, 2.799, Sussuarana, nesta capital do Estado.

Embora não seja o tema do debate, o fato de ser realizado em ambiente do Poder Judiciário, pode levar a boas reflexões sobre a utilização dos sistema de cotas também nos tribunais, nos quais a figura do "juiz preto" é raríssima exceção.

Quem aprecia “engordar” currículo, o encontro dá direito a um certificado de acordo com deliberação da diretoria do foro da seção judiciária da Bahia.

Com a participação de pesquisadores e docentes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), o encontro é uma oportunidade de uma reflexão honesta sobre os desdobramentos da política de cotas, implantada após muita luta dos movimentos negros do País.

Embora respaldada nos melhores valores dos princípios civilizatórios, por reduzir as desigualdades provenientes do racismo de classe, verifica-se no acesso das periferias à universidade alguns perigosos anexos.

Entre os mais fáceis de observar, está o recrudescimento de uma intolerância, desta vez em sentido inverso, dos cotistas contra os não-cotistas.

Outras dificuldades consistem no crescimento de religiões de viés intolerante, como as derivadas de neopentecostais, verificando-se citação de salmos e passagens bíblicas, ocupando o espaço da ciência na sala de aula.

Combate ao assédio

O 1º Simpósio online “Assédio Moral nas Universidades” acontece amanhã, às 19h, com debates sobre prevenção, denúncia e acolhimento. A advogada Salete Maria da Silva falará sobre o poder do relato no enfrentamento ao assédio; Luciana Boiteux, da UFRJ, abordará os direitos no ambiente acadêmico; e Silvia Souza tratará dos impactos do silenciamento institucional. A psicóloga Lais Di Bella analisará o assédio como questão epidemiológica, e Maria Izabel Heckman propõe melhorias no acolhimento. O assédio moral abala a dignidade e pode causar depressão, ansiedade e até suicídio.

POUCAS & BOAS

Em Juazeiro acontece hoje o lançamento do livro ‘A Literatura Além da Barragem: História e Cultura das Cidades Inundadas pelo Rio São Francisco’ com início às 19h, no Centro de Cultura João Gilberto. De autoria dos escritores Elton Rocha e Matheus José, a obra faz uma viagem literária pelas cidades que foram inundadas pelas águas do rio São Francisco para formação do lago de Sobradinho. O livro tem incentivo da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura.

Ainda na região Norte da Bahia, em Casa Nova acontece hoje a tradicional festa no distrito do Lago, em homenagem ao padroeiro Bom Jesus. Na localidade situada na margem do São Francisco, durante o dia os devotos têm programação religiosa, com novena preparatória e missas. Para a festa popular, as atrações são Ozz Gonzagas, Júnior e Jorge, Sérgio do Forró e Ramon do Acordeon, artistas da região.

A cidade de Jacobina estará representada por uma professora e 14 estudantes da rede municipal de ensino, no intercâmbio cultural do projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’. Em sua 9ª edição, o projeto levará mais de 120 alunos e professores brasileiros a Portugal em novembro. Eles foram selecionados em um processo educativo para produção de HQs, que resultou em um livro, e oficinas onde também criaram curtas-metragens. O intercâmbio é fruto de parceria entre a Jacobina Mineração Pan American Silver (patrocinadora) e a Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.