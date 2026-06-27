Junho é mês de sambar na Bahia

Quem ainda mantinha uma última esperança de defender um conceito de gênero musical único relacionado aos festejos desta época do ano, já pode desistir e aderir ao Festival Salvador Samba Junino.

O encontro de grupos, artistas, comunidades e admiradores do rufar de tambores e toque de timbales está marcado para começar hoje às 15 horas, na Praça Marquês de Olinda, no bairro da Fazenda Garcia.

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O acesso gratuito permite a expectativa de público passando de 5 mil pessoas, desde o início da programação com o “Sambão da Liga”, em show especial de homenagem ao maestro Augusto Conceição.

São quatro os concursos: Grupo, Música, Rainha e Indumentária/Adereço, com R$ 34 mil de premiação; mais de 10 grupos de Samba Junino vão apresentar sua musicalidade, performance, criatividade e força cênica diante do público e da comissão julgadora.

– O Festival Salvador Samba Junino é mais do que um evento musical, é a pulsação viva de uma manifestação que brota dos bairros populares de Salvador para ocupar o centro da cena cultural baiana – afirma o divulgador, DJ Branco.

Segundo DJ Branco, o festival desempenha um papel de relevância na economia criativa e no fortalecimento das bandas locais, chegando a contar 25 das maiores agremiações em suas edições mais recentes.

O projeto, acrescenta DJ Branco, gera visibilidade para mestres e artistas, além de promover ações sociais e educativas, servindo, portanto, de formação cidadã dos participantes nos diversos grupos.

Lembra o divulgador ter sido o reconhecimento do Samba Junino como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador, um reflexo direto dessa mobilização, garantindo mais espaço ao ritmo ante ao avanço uniformizante do sertanejo.

ABRE ASPAS

“[O pix] é fundamental para a nossa economia. Isso não tem a ver com nenhum tipo de regra desfavorável a empresas de qualquer país, muito pelo contrário. Então, nós seguiremos nesse processo de diálogo”

Bruno Moretti, ministro do Planejamento, negando que País fará qualquer concessão aos EUA sobre o tema

Jazz na Praia do Forte

Entre os dias 9 e 18 de julho, Praia do Forte sedia a 5ª edição do Festival de Jazz – Música e Arte, com programação gratuita de alta qualidade. A abertura ocorre na Vila, no dia 9, com o Quarteto Cadenza, liderado pela violinista Naiobe Uchôa e composto por músicos locais. A partir do dia 10, as apresentações se concentram no palco principal do Projeto Tamar, com o saxofonista Edimael Júnior e o encontro instrumental baiano de Igor Gnomo, Luciano Afro e Fabrício Rios. Na mesma noite, a banda Geleia Solar ferve o caldeirão de gêneros ao misturar ritmos como baião, samba, frevo e jazz. O evento une sensibilidade, técnica e belas paisagens.

POUCAS & BOAS

Em Itabuna, o ItaPedro chega hoje ao terceiro dia de grande movimento na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso, com atrações como Zé Neto e Cristiano, Tarcísio do Acordeon, Donas do Bar, Lordão e Pedro Gabriel, que vão animar a noite. Considerado o maior São Pedro do Brasil, o evento é organizado pelo município através da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc) e soma mais de 12 horas de programação por noite, totalizando 39 apresentações que reúnem grandes nomes do cenário musical nacional e talentos locais.

O Bahia Gospel Festival movimenta hoje o Parque de Exposições de Salvador e deve atrair evangélicos de todo o Estado. Considerado o maior evento de música gospel do Norte e Nordeste, terá início às 15h e conta com nomes como Thalles Roberto, Samuel Eleotério e Valesca Mayssa, dentre outros. A entrada é um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado ao Programa Bahia Sem Fome para doação às famílias em vulnerabilidade social.