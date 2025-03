Juranildes publica Livro das Escolhas

Juranildes Araújo - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Compartilhar “uma jornada de transformação, um olhar profundo sobre a vida e nossas escolhas”.

Este é o objetivo, aplicando poder de síntese extremo, de uma das empresárias lojistas mais atuantes no comércio, Juranildes Araújo, também titular da literatura, ao publicar o livro “A dona do olhar aguçado”.

Ler o livro – pode-se adquirir por internet em reembolso postal -, é a condição para tentar relacionar-se com a protagonista, embora o “olhar aguçado” possa permitir uma boa pista.

A publicação sai pelo selo Bertrand, a mais longeva e maior rede de livrarias de Portugal, produzindo expectativa de boa saída nestes dias de puerpério literário.

-Se você acredita no poder da mudança e da visão aguçada para enxergar novas oportunidades, esta leitura é para você!”, dá a ideia-xeque a “frente” feminina admirada pelo bom trabalho no comando do varejo e Camaçari.

Consciente da importância do livre debate de ideias e divulgação de conhecimento confiável, Juranildes tem se dedicado também a utilização das ferramentas disponíveis na internet.

Perfil - Fundadora da Câmara da Mulher Empresária (CME) da Federação do Comércio de Bens, -Serviços e Turismo (Fecomércio-Bahia), Juranildes Araújo também é responsável pela campanha de Natal Solidário, desenvolvida a cada mês de novembro pela instituição hoje presidida por Kelsor Fernandes.

A CME é uma rede formada por empresárias ligadas aos sindicatos filiados à Fecomércio-BA na capital e interior do Estado, funcionando como órgão consultivo para questões ligadas ao empreendedorismo feminino.

Quingoma quer paz

Moradores do Quilombo Quingoma em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, solicitam apoio para conseguirem uma mediação do conflito por áreas comprovadamente situadas dentro do território preto. Uma tentativa de conciliação pode evitar a repetição de manifestações mais veementes em defesa dos direitos de mais de 6 mil famílias. No protesto mais recente, os agentes da Polícia Civil conversaram com as lideranças do movimento, mantendo a tranquilidade para o entendimento com os manifestantes. No quilombo estão assentadas entidades de terreiros como o Ilê Asé Odo Omn.