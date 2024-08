Justiça incentiva estágio PCDs

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) vem utilizando as novas tecnologias e as redes sociais para favorecer a estima de estagiárias e estagiários com deficiência, de acordo com a campanha “Inclusão que Transforma”.

O objetivo é o de multiplicar exemplos de superação, de acordo com o planejamento executado pela Comissão Permanente de Acessibilidade de Inclusão (CPAI) do Judiciário baiano.

O órgão responsável pelo trabalho, a Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp) conta com o apoio da assessoria de comunicação (Ascom), na edição dos vídeos com depoimentos das pessoas com deficiência.

É o caso de Beatriz Frutuoso, integrante da equipe de trabalho da Coordenação de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas, na qual diz ter sido “muito bem acolhida” em seu primeiro trabalho.

Acessibilidade Outro a se dizer satisfeito com o projeto “Ensinando e Aprendendo com Estatiágios PCDs”, Claudia dos Santos, é estagiária de nível superior da 4ª. Câmara Cível.

- Em relação à acessibilidade, temos elevadores e o plano b, que são as rampas, aqui me dão trabalho igual e eu respeito minhas limitações - afirma Claudia dos Santos.

No gabinete do desembargador Miguel Kertzsman, o estagiário Vinicius Queiroz diz ter realizado seu sonho de “ganhar dinheiro”, além de poder servir como qualquer outro colaborador do Judiciário, dentro de suas possibilidades.

De acordo com os gestores do programa, o acolhimento fortalece a importância da inclusão como valor a ser disseminado, visando incentivar o pleno exercício dos direitos humanos e da cidadania, promovendo, assim, a justiça reparadora.

