Juventude Neojibá no Museu Geológico

- Foto: Divulgação

Programa prioritário do governo da Bahia, com capacidade de transformar vidas de jovens talentos da música, o Neojibá marca presença nesta sexta 31, 15h30, com seu coral infanto juvenil presente ao Museu Geológico.

A apresentação, de acesso grátis, integra o programa Encanto nos Museus, uma iniciativa para levar diversas linguagens artísticas a diferentes espaços culturais de Salvador.

O show de jovens dos “Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia”, nome completo do Neojibá, faz parte de um projeto do Museu Geológico voltado para as escolas.

Trata-se da 25ª “Semana da Criança” promovida pelo museu, destacando, desta vez, o êxito de um programa capaz de atender a duas demandas: por manifestação cultural de alto relevo (música clássica) e por inclusão social.

- O Museu Geológico da Bahia sente-se honrado em retomar a parceria com o Neojibá a fim de contribuir com as políticas públicas do Governo do Estado - afirma a coordenadora técnica do Museu Geológico da Bahia, Elizandra Pinheiro.

Segundo a servidora, a convergência museu e orquestra contribui para promover o desenvolvimento e a integração de crianças e adolescentes em situação de risco social.

O coral infantojuvenil do Neojibá reúne jovens de 12 a 19 anos, mantendo-se o entrosamento desde 2018 com a participação de encontros musicais, exceto no período de pandemia sem imunização.

Com a regência de Joilson Cerqueira, as novas vozes vão apresentar o concerto do poema sinfônico de Heitor Villa-Lobos; Missa Armorial; e opereta Festa de São João, adaptando obra de Chiquinha Gonzaga.

“Tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso”, Cláudio Castro, governador do Rio, sobre a operação que deixou mais de cem mortos no Rio de Janeiro.

“Parece que eles são treinados para subir na comunidade e matar negro pobre”, moradora da Penha, que subiu até a área de mata no alto da Penha para ajudar a retirar os corpos.

#CartasDeGaza na Barra

A peça #CartasDeGaza, escrita por Camilo Fróes e dirigida por Sergio Farias, doutor em teatro pela USP, propõe uma imersão sensível nos desafios de convivência entre palestinos e israelenses. A montagem integra o projeto “1, 2, 3, Salve Todos!”, do Grupo Teca, em parceria com o grupo de pesquisa da Ufba sobre contemporaneidade e teatralidade. As apresentações ocorrem no Teatro Molière, na Aliança Francesa, Ladeira da Barra, nas sextas-feiras de novembro — dias 7, 14, 21 e 28. Os ingressos custam R$40 (inteira) e R$20 (meia), disponíveis na Sympla e na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

POUCAS & BOAS

Em Morro do Chapéu acontece hoje uma capacitação do segmento turístico, com apresentação do aplicativo do Projeto ‘Visite a Bahia’, com imagens, endereços e outras referências locais. Implementado como projeto-piloto neste município da Chapada Diamantina, foi desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Turismo da Bahia. A iniciativa será lançada oficialmente amanhã e foca o turismo inteligente, através do aplicativo com informações aos visitantes.

O 1° Evento Territorial de Acesso ao Mercado do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) reuniu representantes das comunidades regionais na manhã de ontem no auditório do IFBaiano de Alagoinhas. O principal objetivo do encontro foi fomentar a segurança alimentar para as famílias e escolas, bem como apoiar a agricultura familiar, com a promoção do desenvolvimento econômico e social na região do Agreste Baiano e Litoral Norte.

Com a temática ‘Palavras que se conectam’, começa hoje o 1º Encontro de Escritores do Oeste Baiano, no Clube ABCD, em Barreiras. A abertura terá a Banda 26 de Maio, seguida da mesa com autoridades e escritores às 19h30. Na sequência terão apresentações de dança, música e poesia, e encerramento com coquetel. Durante todo o dia de amanhã acontecem mesas de debate, palestras e trocas de experiências, com apresentação da Carta do 1º Encontro de Escritores, seguida da Banda Ukulele e encerramento.