Kelsor Fernandes une paixão e diálogo

Presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes - Foto: Divulgação

O presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, foi um dos destaques do Sicomércio, encontro nacional de empresários do comércio, ao sintetizar sua proposta de trabalho em uma frase: “Liderança com paixão e diálogo constante”.

A convite da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Kelsor Fernandes participou do debates em Brasilia, dedicando-se especialmente ao tema “liderança do futuro”, ao trocar ideias com empresários do comércio brasileiro.

O painel “O Perfil do Novo Líder Sindical”, dentro do eixo Relações Sindicais, contou com Antônio Queiroz, presidente da Fecomércio RJ; Marcelo Queiroz, presidente da Fecomércio RN, e mediação de Alain MacGregor, diretor da CNC.

– Eu faço o meu trabalho com a necessária paixão e os meus colaboradores sabem disso – exclamou Kelsor Fernandes.

Ao manifestar a importância da plena dedicação, movida pelos afetos, Kelsor Fernandes não deixou dúvidas: “enquanto estiver no Sistema Comércio – Fecomercio, Sesc e Senac – vou defender o empresário com unhas e dentes”.

O presidente da Fecomércio-Ba compartilhou sua prática administrativa, ao falar para seus colegas no fórum de alcance nacional: “nessa gestão avançamos no diálogo com o empresariado da Bahia, os poderes públicos e a imprensa”.

Em relação ao método de trabalho, Kelsor Fernandes propôs como legado o incessante contato com os filiados: “temos que identificar quais as dores do empresário através de diálogo constante”.

Os painelistas abordaram os desafios da representação sindical empresarial, as transformações no mundo do trabalho e o perfil dos novos dirigentes sindicais para garantir uma atuação estratégica.

Posse na ALI

A imortalidade com o vigor do conhecimento e o viço da dedicação às letras é o prêmio concedido à professora Renée Albagli Nogueira, reitora da Uesc, entre 1996 e 2004. A insígne docente passará a ocupar a cadeira número 32, hoje, na Academia de Letras de Ilhéus, em sessão solene, como ocorrera com o sucessor de Adonias Filho e atual reitor da mesma Uesc, imortal Alessandro Fernandes.

–A posse da professora Renée para a ALI é um claro reconhecimento à sua vasta contribuição para a educação e para a cultura da região – louvou o reitor da Uesc e acadêmico das letras ilheenses, Alessandro Fernandes.

POUCAS & BOAS

Em Alagoinhas os professores da rede pública de ensino participam de mais uma etapa de formação em robótica através do projeto ‘Ardagh para Educação’, patrocinado pela empresa que já realiza iniciativas semelhantes em outros países. Com o objetivo de capacitar educadores para o uso da robótica educacional em sala de aula, a formação é resultado de um termo de cooperação assinado entre a indústria Ardagh Metal Packaging, o Serviço Social da Indústria (Sesi) e a Prefeitura Municipal.

O seminário ‘Julho das Pretas’ movimenta nesta sexta-feira o distrito de Tijuaçu, em Senhor do Bonfim. O evento faz parte da programação voltada para a valorização da identidade, da equidade racial e do protagonismo feminino entre as mulheres do município. Com início às 14h, no Centro de Convivência Maria Genoveva, a iniciativa é voltada para representantes da sociedade civil, movimentos sociais, lideranças comunitárias e usuárias da rede de assistência.