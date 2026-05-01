Kelsor segue pilotando Fecomércio até 2030

Presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes - Foto: Divulgação

A principal entidade do varejo baiano lidera um setor capaz de faturar 234 bilhões em 2025, movimentando 1 milhão de CNPJs e 36 sindicatos de empresários lojistas, com o acréscimo da formação de jovens e incentivo ao trabalho nos 417 municípios baianos.

Esta é, em rápidas linhas, a aerodinâmica do bólido chamado Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), já posicionada para largar na condição de pole position da economia, mantendo no cockpit seu arrojado piloto, Kelsor Fernandes.

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Em analogia com as categorias do automobilismo, não resta dúvida tratar-se mesmo de um azeitado Fórmula-1, pronto para vencer a corrida do desenvolvimento, ao renovar Kelsor Fernandes seu mandato, reelegendo-se para as temporadas 2026/2030.

Kelsor passou pela bandeira quadriculada da vitória na eleição, com um banho de champanhe de nove voltas sobre as abstenções, obtendo a expressiva vantagem de 90% dos votos dos delegados representantes dos sindicatos empresariais.

Depois de uma tentativa malograda de tirar um primeiro lugar off-road com o esforço judicial ao modo da dupla Dick e Mutley, do desenho da corrida maluca, o único concorrente retirou-se da pista escorregadia ao fazer o pitstop em manobra arriscada, resultante da impossibilidade de vencer dentro do regulamento.

– Nossa meta principal é entregar, nesse quadriênio, as grandes obras já iniciadas na Bahia – afirmou o bicampeão da Fecomércio, ao agradecer o apoio da categoria.

Entre as obras estão o Polo de Vivências José Roberto Tadros – Sesc Piatã, em Salvador, maior obra privada do Estado hoje; a Escola Técnica e Criativa Senac, na Avenida ACM; o Restaurante Sesc, no Comércio, além das unidades e núcleos no interior.

ABRE ASPAS

“Em todos os conflitos, os jornalistas veem limitado o seu acesso ao terreno de guerra. Mas em Gaza é diferente. Há mais de 930 dias, Israel proíbe repórteres de entrar de forma independente no território”

Responsáveis da BBC, CNN, REUTERS, AFP e mais 30 órgãos de imprensa,em carta ao governo de Israel

Talento e inclusão no tatame

O professor e atleta de jiu-jitsu Igor Nogueira, do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Barra, conquistou reconhecimento nacional ao ser premiado na Copa Prime Parajiujitsu Experience, realizada no último fim de semana, em São Paulo.

Autista e referência em inclusão pelo esporte, Igor alia trajetória competitiva de destaque à atuação como educador em projeto terapêutico da unidade.

A conquista reforça o papel do esporte adaptado como ferramenta de autonomia, reabilitação e transformação social, além de ampliar oportunidades para pessoas com deficiência.

100 músicos aguardam pix de edital há um ano

O músico Hamilton Oliveira, conhecidíssimo no mundo hip-hop como DJ Branco, teve seu trabalho reconhecido pela organização do Edital Prêmio Salvador Cidade da Música, na condição de um dos proponentes vencedores do certame.

O nome do ativista musical cotidiano é um dos titulares convocados na lista do resultado final publicada no Diário Oficial do município, conforme é do conhecimento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Até aí nada demais, exceto pelo fato de DJ Branco ter completado o primeiro aniversário de espera pelo pix para poder dar sequência a gravações e partir para disputar outros editais, precisando ademais entregar o relatório de prestação de contas, viabilizado apenas quando for quitada a pendência.

– Na mesma situação, estão 20 produtoras e mais de 100 outros músicos, aguardando uma posição definitiva pois o impasse acaba de fazer aniversário – afirma DJ Branco.

Os contemplados investiram tempo com pesquisas, pagaram estúdio de gravação, prestadores de serviço e o cachê dos músicos de apoio, tendo gerado dívidas para participar do edital.

A prefeitura tem se manifestado diligente com os cuidados para o edital chegar a bom termo, tendo solicitado recentemente o reenvio de toda a documentação necessária, dentro do novo prazo estipulado, contando com a paciência dos músicos à espera do crédito de R$ 27 mil.

A mais recente reforma administrativa posicionou o diretor de Cidadania Cultural, Chicco Assis, na gestão do Prêmio Cidade da Música, conforme o exposto em carta de duas laudas enviada aos proponentes, explicando passo a passo o trâmite burocrático.