Lençóis em emergência devido à "seca severa"

Lençóis - Foto: Bruno Henrique / Divulgação

Uma das referências nestes primeiros 100 dias de gestão no atual mandato, merecendo destaque na edição especial do caderno Municípios, encartado na edição de quinta-feira d’A TARDE, a prefeitura de Lençóis decretou estado de emergência.

A prefeita Vanessa Senna justificou a medida, ao avaliar como “severa” a seca a produzir um sem-número de adversidades, especialmente na zona rural.

A gestora pública reconhece a importância dos momentos festivos por transmitirem “união, alegria e força”, mas estabeleceu como prioridade “a vida das pessoas”.

- Como parte das medidas para proteger nossa população, e, destinar toda estrutura da prefeitura e todo orçamento possível, estão suspensos todos os eventos, festas, encontros culturais e esportivos, até o final de maio”, afirmou Vanessa Senna.

No comunicado, distribuído pelas redes disponíveis na internet, a prefeita reeleita compreende a “gravidade da situação”, afetando não apenas os humanos, mas também as criações e roças a eles pertencentes.

Vanessa Senna clama por união, empatia e solidariedade para “cuidar uns dos outros e garantir que a água chegue a quem mais precisa”.

Não apenas Lençóis, mas outros 20 municípios da Chapada Diamantina vêm sofrendo os efeitos da rigorosa estiagem, possivelmente sob impacto dos desequilíbrios climáticos ampliando as desigualdades na distribuição de chuvas.

As chances de "precipitação pluviométrica", como se diz na linguagem dos estudiosos do clima, nos próximos dias, em municípios como Itaetê, chegam ao máximo de 10%, ainda assim com expectativa de apenas 1 milímetro.

Curso: Raça, gênero e sexo

O Grupo de pesquisa em Raça, Gênero, Sexualidade e Feminismos, cadastrado no CNPq, anunciou o primeiro curso on-line do ano. Intitulado “Conversas Filosóficas: raça, gênero e sexualidade”, o curso já tem sua programação mensal definida com a participação de docentes das universidades Estadual e Federal do Rio de Janeiro, Federal da Bahia, entre outras. Realizados mensalmente, os encontros terão transmissão on-line através do canal no youtube da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. Para mais informações confiáveis, o contato de e-mail é [email protected]; há também o endereço instagram.com/cofitem2025.

POUCAS & BOAS

O 1° Encontro de Trilheiros e Equipes vai movimentar o CT Mato Seco, no bairro Machadinho, município de Camaçari a partir de hoje, quando acontece um treinão aberto ao público. Amanhã a largada oficial será às 8h após café coletivo. Com intuito de valorizar os esportes radicais e estimular novos adeptos à prática esportiva, o evento ainda movimenta a economia local, atraindo diversos visitantes e consolidando a região como um novo ponto de encontro do motociclismo. Com organização da Equipe Amigos da Trilha Camaçari, o evento de motociclismo off-road, conta com apoio da Secretaria municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuv).

O Abrigo São João Batista, em Barreiras, terá uma tarde festiva neste sábado com lanche comemorativo e entrega de doações da comunidade. Com participação do bispo Dom Moacir Arantes, o evento terá animação do Trio Coração do Brasil. O projeto é organizado pelo Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac), com coordenação do músico e agente cultural Mário Sérgio, que promove os domingos musicais no abrigo.

Ainda em Barreiras a Feira Circularte acontece hoje, com brechó, sebo, produtos naturais e orgânicos para alimentação e cuidados com o corpo, artesanato e peças de arte em diferentes materiais, na Sou Nós Brechó, avenida Capitão Manoel Miranda. Com início às 18h, o evento que já acontece há alguns anos na cidade, incentiva a economia criativa e o consumo consciente, bem como a integração entre os profissionais envolvidos.