Lençóis quer apoio em plano ambiental

O município de Lençóis - Foto: Divulgação

Os cuidados com o meio ambiente alinham o município de Lençóis com a pauta primordial da Organização das Nações Unidas, em auspiciosa atualização da “capital” da Chapada Diamantina.

Entre os projetos do planejamento elaborado pela equipe de servidores liderada pela prefeita Vanessa Senna, destaca-se a limpeza das margens e trechos do leito do Rio Lençóis (“desassoreamento”).

A administração prevê ações de conhecimento das áreas de risco a fim de projetar futuras obras de contenção e encostas da cidade.

No limite entre a natureza e a cultura, outro objetivo é a contratação de empresa especializada para vistoriar e avaliar riscos dos prédios tombados, embora este seja uma das atribuições prmordiais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Visando praticar justiça reparadora e proporcional, está prevista ainda a busca de um convênio para construção de uma passagem ou via de ligação entre os bairros Encontro dos Rios e Lavrado.

Para alcançar as metas, a prefeitura de Lençóis conta com o apoio do governo do estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Audiência neste sentido reuniu o presidente da Conder, Zé Trindade, a deputada estadual Ivana Bastos, a prefeita Vanessa Senna e o vice-prefeito conhecido pelo apelido de “Kiko”.

Na ocasião, foram identificadas convergências das prioridades do governo do Estado e da Prefeitura de Lençóis, relacionadas ao trabalho com responsabilidade e compromisso para garantir mais segurança, infraestrutura e preservação nas “Lavras Diamantinas”.

“Eles [russos[ são responsáveis pela sua segurança, não daremos nenhuma garantia”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

“Ninguém vai garantir que Kiev viverá para ver o dia 10 de maio”

Dmitry Medvedev, presidente da Rússia, após a rejeição de Zelensky à trégua proposta pela Federação Russa para os dias 8 a 10 de maio

Fanzine revela ‘raulzitos’

Raul Seixas vem sendo “ressuscitado” nas edições de um fanzine digital, o “Raul de Todos”, com a participação de raulseixistas de todo o País e do exterior. O baiano agora tem sua “sociedade alternativa digital”, atualizando as mensagens e provocações do pensador que dizia disfarçar-se de cantor e compositor - e até hoje convence geral de sua “farsa”. Zé Nogueira, conhecido por Cidão, é o editor da publicação. Funciona assim: Cidão dá a ideia de uma frase, como “Tente outra vez” e “Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem”; a equipe de colaboradoras e colaboradores, em rede, é convidada a enviar textos sobre o tema.

POUCAS & BOAS

O Forró no Abrigo dos Idosos São João Batista, de Barreiras, recebe, hoje, o Trio Coração do Brasil a partir das 15h. Iniciativa do Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac), o projeto é coordenado pelo artista e agente cultural, Mário Sérgio Araújo, e visa proporcionar momentos de descontração para funcionários e idosos abrigados.

A Conferência sobre Políticas Nacionais de Fortalecimento dos Quilombos será aberta amanhã, no Auditório do Centro de Ciências da Saúde da UFRB, em Santo Antônio de Jesus. O evento contará com o Secretário de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos (SQPT), do Ministério da Igualdade Racial (MIR), Ronaldo dos Santos. A organização é do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Inclusão e Diversidade, da universidade.

Com o tema ‘Do som à palavra – Ancestralidade e Resistências do Sisal’, a Feira Literária Internacional de Serrinha (Felis) será aberta na terça-feira e prossegue até o próximo sábado. Com uma programação variada e foco na disseminação da arte e cultura, o evento acontecerá na Praça Astrogilda Guimarães (Morena Bela) e no Colégio Estadual Rubem Nogueira (Cern). Realizada pela Filarmônica 30 de Junho, pelo Nacom e pelo projeto Pensar Serrinha 150 anos, com apoio da Uneb e da Prefeitura Municipal de Serrinha, a Felis integra o Programa Bahia Literária, coordenado pela Fundação Pedro Calmon, com fomento do Governo do Estado da Bahia, por meio das Secretarias de Cultura e Educação.