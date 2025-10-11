Liberdade de amar na maturidade

Casal de idosos - Foto: Cecília Bastos | USP Imagem

As pessoas idosas não precisam se sentir obrigadas a buscar relacionamentos; podem explorar o amor e a sexualidade apenas quando houver atração e encantamento genuínos.

A liberdade de escolha, orienta Valmari Cristina Aranha Toscano, integrante da Comissão de Formação Gerontológica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, deve ser valorizada acima de protocolos impostos a outras faixas etárias, que muitas vezes se tornam pressões sociais.

Para Valmari, é fundamental combater o “idadismo”, preconceito segundo o qual veteranas e veteranos não teriam condições físicas ou emocionais para vivenciar uma intimidade de primeiro grau. A idade não impede a atração, mesmo quando envolve parceiros mais jovens, e não significa que haja interesse oculto ou fraude.

— O principal critério é o bem-estar, relacionamentos devem trazer alegria e excelente química, independentemente da idade, enfatiza a especialista.

A solidão, acrescenta Valmari Toscano, não constitui problema absoluto, especialmente com tantos recursos eróticos, sociais e tecnológicos disponíveis, que permitem canalizar desejos e vivências sem necessidade de companhia constante.

Ela também destaca casos de mudança de orientação sexual na terceira idade e formas variadas de relacionamento, incluindo casais que vivem separados, moram em cidades diferentes ou optam por arranjos não convencionais.

A liberdade de escolha, o respeito às preferências pessoais e a superação do preconceito são essenciais para que o amor, a intimidade e o desejo permaneçam acessíveis em qualquer fase da vida, sem que padrões sociais rígidos determinem o que é adequado ou esperado.

Bolsas em prol da equidade

Estão abertas até o dia 28 as inscrições para a 6ª edição do Programa Medi+, que concede bolsas de estudo integrais para estudantes de baixa renda. O edital é uma parceria da Fundação Maria Emília e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

O candidato precisa ter estudado em escola da rede pública de ensino, portanto, em condições de requerer equidade ou reparação diante da distância para colegas de famílias financeiramente consistentes. Além disso, o pleiteante à bolsa precisa estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), comprovar receber algum benefício assistencial e ter prestado o Enem mais recente.

A VII Semana Municipal dos Povos de Terreiros começa hoje em Senhor do Bonfim com um cortejo no distrito de Igara, a partir das 16h. Na quarta-feira, será a vez do Projeto Dandaras do Presente, na sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a partir das 19h.

Com o tema ‘Identidade, Resistência e Cultura: a força dos Povos de Terreiros’, a programação será encerrada na sexta-feira, às 12h, com o tradicional Caruru na Praça Nova, reunindo comunidade e representantes dos terreiros em momento de celebração.

Em Alagoinhas foi comemorada ontem, com uma solenidade no Hotel Áster, a passagem do Dia Nacional da Guarda Municipal com a presença de autoridades e familiares dos guardas municipais.

Na oportunidade, foram homenageados ex-comandantes e representantes das forças de segurança do Estado, do Poder Público e da sociedade civil, em reconhecimento à parceria com o trabalho desenvolvido pela instituição. Com 20 anos de atuação, a GCM conta atualmente com 159 agentes.

O Dia das Crianças começa a ser festejado hoje no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, com o mini trio de Tio Paulinho circulando no local a partir das 15h, com músicas e brincadeiras.

Amanhã, a programação do dia contará com o espetáculo Caixa Mágica, entre às 16h e 18h, na atração que mistura música, teatro e dança em uma apresentação interativa. Além das atrações especiais, o local tem outras opções já em cartaz, como o Patati Patatá Circo Show.