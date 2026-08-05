Libertador recordista inspira as lutas atuais

Por ter libertado 700 escravos, o maior abolicionista do mundo bem poderia dar seu nome à principal avenida de Salvador, mas a reverência limita-se a uma ruela e dois bustos inexpressivos. Este evidente sinal de apagamento histórico de Luiz Gama será o tema do 8º Rede Capoeira, de amanhã até sábado, no Museu de Arte Moderna da Bahia.

Na sexta-feira, às 15h, o pesquisador Bruno Rodrigues de Lima participa do painel “Mestre Luiz Gama – Nosso Herói Ainda Vive”, abordando a trajetória do jurista baiano pioneiro das lutas por cidadania.

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Advogado e historiador do direito, Bruno Rodrigues cumpriu o décimo-terceiro trabalho de organizar os 11 volumes das “Obras Completas de Luiz Gama”, reunindo cerca de 800 textos, muitos deles inéditos.

– Diz muito de Salvador e da Bahia não termos uma homenagem à altura do maior abolicionista do mundo, que é baiano, mas não há sequer uma escola, um bairro, uma cidade com o nome de Luiz Gama – afirma o pesquisador, doutor duas vezes pela universidade da Alemanha.

Para o autor de nove livros sobre Luiz Gama, “o busto na OAB fica num cantinho de um corredor, entre o banheiro e o bebedouro”, enquanto o do Largo do Tanque é “uma cabeça solta que ninguém sabe quem é, beirando o grotesco".

Quem queira concordar com Bruno, basta lembrar das multidões presentes ao funeral de Luiz Gama em São Paulo; do sepultamento, transformado em ato público, nasceram as lutas civis, antes da abolição, daí o mote atualizado: “nosso herói ainda vive”.

Nascido em Salvador em 1831, filho da grande líder negra Luiza Mahin, Luiz Gama foi vendido como criança escravizada pelo pai por causa de uma dívida de jogo, tornou-se rábula e recordista mundial em ações favoráveis a escravizados.

ABRE ASPAS

“Bolsonaro e sua família nunca foram fiéis à igreja. Só usaram o povo de Deus como massa de manobra eleitoral, graças ao antipetismo (...) Me diga um projeto do governo Bolsonaro que honrou a igreja”

Otoni de Paula, pastor e deputado, ex-vice-líder de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional

São Lázaro sedia simpósio

O campus São Lázaro, da Ufba, vai sediar, entre os dias 19 e 21, a décima edição do Simpósio Internacional sobre as Juventudes Brasileiras (Jubra), principal evento científico do país dedicado aos estudos sobre jovens. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 800 participantes. A abertura oficial será realizada na Faculdade de Direito da Ufba, no dia 19, às 13h30, com conferência do professor Claudio Quapper, da Universidade do Chile. Com o tema “Juventudes, inovação e transformação social”, o evento terá atividades presenciais e virtuais, reunindo 385 pesquisadores e seis mesas abertas ao público.

POUCAS & BOAS

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) começou pela Bahia, em evento no município de Baixa Grande, o Rally Forrageiras para o Semiárido que através da caravana tecnológica vai passar pelos nove estados do Nordeste e Minas Gerais. A meta é divulgar dados acerca de pesquisas desenvolvidas com a Embrapa sobre plantas resistentes à seca, visando garantir suporte em períodos do ano sem chuvas para a pecuária de corte, leite e ovinocultura.

Profissionais de apoio escolar de 15 escolas e creches da rede municipal de Alagoinhas participaram ontem de um encontro de Formação Continuada, movimentando a sede da Pastoral do Menor e atendendo servidores que atuam nas regiões Norte e Leste da cidade. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação e abordou temas como o Transtorno do Espectro Autista, Transtornos do Neurodesenvolvimento, Superdotação e Altas Habilidades, bem como diretrizes para a Regulação Emocional e o Manejo Respeitoso no Contexto Escolar.