Libertários baianos articulam encontro | A TARDE

Ativistas do movimento libertário baiano têm um encontro no dia 14, às 14 horas, na Casa do Hip Hop, no Pelourinho, visando debater o cenário da luta antiproibicionista nacional e deliberar novos passos de enfrentamento.

Na ocasião, serão distribuídas as novas edições do "kamah zine", uma revista produzida pela Kamah, uma organização de São Paulo, voltada para produção de conteúdos com informações científicas e profissionais do universo envolvendo a luta pela descriminalização.

O encontro, denominado "Na Seda", tem confirmadas as presenças de representantes de organizações da sociedade civil interessadas na defesa de princípios civilizatórios visando ao bem-estar geral.

O movimento está vinculado à política de redução de danos para adeptos de fitoterápicos, a exemplo da planta cannabis sativa, de plantio e uso ainda criminalizados no Brasil.

- Os danos provocados pela proibição continuam deixando suas marcas nas pessoas negras das comunidades periféricas Brasil adentro", afirmam os organizadores do encontro cultural "Na Seda", em manifesto distribuído na internet.

O objetivo é o de fortalecer meios de pressionar instituições dos poderes legislativo e judiciário no sentido de combater posições reacionárias de vieses persecutório e racista.

A organização Uhuru Redução de Danos lidera a campanha contando com apoio de Iniciativa Negra, Salvador meu amor, Kamah, Casa do Hip Hop Bahia.

No evento ocorrerá uma feira de empreendedores dos mais variados nichos de mercado e apresentação de artistas locais do cenário dub de Salvador Maico Rasta, Denis Dória, Makito e Navalha.





POUCAS & BOAS





Os 24 anos de emancipação política de Luís Eduardo Magalhães, comemorados hoje, serão celebrados por meio de eventos para todas as idades que começam às 16h com a abertura do estande cultural, artesanato e programação infantil na praça da Bíblia. No mesmo local estão previstos shows a partir das 19h30 com as atrações locais Léo Bastos e Jotinha Silva, seguidos de Thierry e Léo Santana. Para democratizar o acesso da população ao evento que vai agitar o bairro Santa Cruz, coletivos sairão dos principais bairros com tarifa zero entre 20h de hoje e 4h do domingo.

Atualmente a 5ª economia baiana, LEM foi emancipado de Barreiras pela pujança do agronegócio em seu território, situado em privilegiada posição regional dentro do bioma Cerrado. Para marcar a data natalícia, às 19h deste sábado acontece a largada para mais uma edição da LEM 24 RUN. O evento será na praça dos Três Poderes, Jardim Imperial, com a perspectiva de reunir 1 mil competidores inscritos para os 10km, 5km, e 1km para crianças e cadeirantes. Vale registrar o crescimento no número de inscrições, considerando que na edição anterior o evento reuniu 350 corredores da cidade e região. A organização é coordenada pela Secretaria municipal de Cultura e Esporte.

Em Mucugê a Corrida dos Diamantes terá concentração às 7h30 de hoje no Centro Histórico da cidade, com a primeira largada às 8h, a serem percorridos em trilhas do tempo da exploração das pedras preciosas, com cenários naturais da Chapada Diamantina. Após a corrida, que dará um diamante bruto para primeiro colocado geral no feminino e masculino na categoria 30 km, haverá show musical animado por Vinny Brasil. A premiação, será às 16h, seguida de aula de zumba. O encerramento da programação que foi aberta ontem, movimenta no fim do dia o Buteco do Ginô com apresentação, entre outras atrações, do sanfoneiro Targino Gondim.