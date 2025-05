Lira de Cachoeira faz culto a Orfeu

Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana - Foto: Divulgação

A Sociedade Orpheica Lyra Ceciliana está viva e segue sob a direção do advogado José Luiz da Anunciação Bernardo, eleito para mais um mandato à frente da portentosa entidade.

Poucos baianos sabem da existência, em Cachoeira, da associação dedicada a Orfeu, figura lendária de poeta apaixonado por Eurídice, a quem foi buscar no mundo dos mortos, para reviver seu grande amor.

Um grupo ainda menor conhece a história fundante de valores preciosos, unindo aos bons hábitos da Bahia a tradição da Grécia arcaica, em pleno florescer do ocidente, uma auspiciosa simbiose, hoje em extinção.

O presidente José Luiz, habitante do mundo do direito, escalou uma boa "parelha" de dois músicos em sua defesa: o 1º. vice, Felipe Passo; e o 2º. Vice, Jorge Queiroz.

A entidade abolicionista, superdotada de tão rica história, faz aniversário no dia 13 de Maio, quando foi abolida a primeira escravidão, em 1888, restando hoje a luta dos descendentes afro diaspóricos pela libertação plena.

A nova diretoria completa sua escalação exclusivamente masculina com Marcelo Silva, Jairo dos Santos, José Orlando Mascarenhas, Jessé do Carmo Conceição, Edvaldo Costa e Luiz Antônio Costa Araújo.

Fundada por Manoel Tranquilino Bastos, em 1870, a Sociedade Orpheica está entre as mais lonvegas do País, em funcionamento ininterrupto, renovando-se continuamente com a oferta de vagas na Escola de Formação Musical Ireneu Sacramento.

A rica denominação sinaliza o quanto os pretos livres tinham acesso e cultivavam o conhecimento, revelando, por contraste, o quanto foi perdido da vocação baiana e cachoeirana para a aquisição e produção de saberes.

Terças Musicais no Museu

A melhor música possível, com acesso gratuito, sugere a superlotação do Museu Geológico da Bahia, na terça-feira, às 15 horas. Trata-se da sequência do projeto Terças Musicais, acolhido no museu administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, considerando as trocas incessantes entre o mundo das artes e das culturas e a movimentação de recursos.

A apresentação do Bahia Cordas Camerata, grupo de músicos especializados em acordes consonantes, será no cinema do museu, oferecendo um seleto repertório em trânsito entre o barroco e o sacro, alcançando também o gênero provisoriamente chamado “popular”.

POUCAS & BOAS

Em Barreiras termina hoje a 6ª edição do Integra Oeste, reunindo mais de 30 atléticas de cidades do Oeste da Bahia, como Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa e Irecê. Ao todo, mais de 500 atletas participam dos jogos que foram abertos no dia 25 de abril e acontecem no Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo Andrade. A tradicional festa de encerramento será neste sábado, na Arena Show, no bairro Morada Nobre, com o cantor Boyzinho, o Rei da Bregadeira.

O projeto ‘Sistemas Agroflorestais Agroecológicos e Cadeias Socioprodutivas com Produtos e Serviços da Sociobiodiversidade em áreas de cerrado – Bahia’ foi contemplado com auxílio financeiro de R$ 2,9 milhão do Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). De autoria do professor doutor Mario Alberto dos Santos, do Centro das Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), o projeto será desenvolvido na região oeste do Estado.

Pela primeira vez realizado no nordeste do Brasil, o 9º Seminário Corpo, Gênero e Sexualidade termina hoje com conferência de encerramento a partir das 17h no Teatro Glauber Rocha, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Vitória da Conquista. Aberto dia 1º de maio, o evento foi realizado em paralelo ao 5º Seminário Internacional Corpo, Gênero e Sexualidade e o 5º Luso-Brasileiro Educação em Sexualidade, Gênero, Saúde e Sustentabilidade.