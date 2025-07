Lívia Sant’Anna reúne as pretas pelas pretas

- Foto: Divulgação

No caso de obter-se uma breve concessão de parafrasearumdos fundamentosda luta humanidade, é possível dizer que “a libertação da mulher preta terá de ser obra da organização da própria mulher preta”.

O pressuposto serve de convite para comparecimento de ativistas e cidadãs, no próximo dia 21, amanhã, ao auditório do Ministério Público da Bahia, na avenida Joana Angélica, 1.312, Nazaré.

O encontro vai começar às 9 horas e tem encerramento previsto para as 18, conforme comunicado distribuído pelos meios digitais pela promotora de Justiça Lívia Sant’Anna.

A conferência, a ser proferida por Lívia Sant’Anna, servirá para abrir os debates acerca dos métodos mais eficazes de enfrentamento dos incessantes ataques às mulheres e às mulheres negras.

“Raízes da Resistência: Mulheres Negras na Luta por Justiça” é o tema a estimular os pensamentos das mulheres, a partir dos conceitos apresentados pela douta promotora Lívia Sant’Anna.

A organização do encontro está a cargo do Instituto Juristas Negras, parceiro do Ministério Público, articulando o fluxo entre as demandas das cidadãs afrodiaspóricas com o Poder Judiciário, cujo dever é atendê-las.

Não se trata apenas de adicionar à luta de raça à de gênero, mas de unir a produção de conhecimento à arte da política, com eleição, também neste sábado, de representantes da 5ª. Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

A ideia de “raízes de resistência” está relacionada à ancestralidade, pois refere às antepassadas, reconhecendo a filosofia africana a densidade do acúmulo de gerações e gerações africanas, a perder-se a data de origem, como se percebe na figura do “diagrama de Bakongo”.