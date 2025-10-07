Livro analisa impacto da censura em novelas

Guilherme Fernandes - Foto: Divulgação

Pensar os conteúdos de novelas na tevê no período de auge da ditadura militar e possíveis contribuições involuntárias para o seu declínio é a proposta do professor doutor Guilherme Fernandes, ao lançar seu livro “Mentalidade Censória e telenovela na ditadura militar”.

A publicação virá a lume no dia 15, durante o II Congresso de História Social da Bahia, no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, na praça Tomé de Souza, com acesso gratuito.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora Guilherme Fernandes trabalhe com o conceito de “tempo histórico”, delimitado pelo período do regime da tortura e execução de opositores, a pesquisa alcança o tempo presente devido ao retorno de crenças semelhantes às dos anos 1970.

A censura, exercida pela Divisão de Censura e Diversões Públicas, extinto com a redemocratização, também tinha entre seus “princípios” a suposta defesa da família, de Deus, da família e da propriedade, como os políticos reacionários de hoje.

– Entre os casos apurados, está o da censura a novela Roque Santeiro, em 1976, levando a Rede Globo a veicular um editorial no Jornal Nacional, e outro no jornal O Globo – afirma Guilherme Fernandes, formado em jornalismo antes de desenvolver suas pesquisas de mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

O prejuízo financeiro provocado pela censura produziu um mal-estar entre o grupo comunicacional de Roberto Marinho e os militares, dando sequência ao processo de desgaste iniciado com o assassinato de Vladimir Herzog.

Além do trabalho conceitual, utilizando-se das telenovelas para revelar o “espírito conservador do tempo”, o livro tem o mérito de trazer à luz pareceres e documentos para conhecimento público.

“Embaixo do Céu”

A Cazumbá Cia. das Máscaras apresenta entre os dias 9 e 17 deste mês, a programação “Embaixo do Céu”, no Centro Cultural Parafuso e no Teatro Cidade do Saber, em Camaçari.

A apresentação inclui linguagens artísticas diversas, destacando-se poesia, teatro e música em oficinas, encontros comunitários e outras ações integrantes do projeto “Embaixo do céu tem curumim”.

A estreia será no centro cultural Parafuso, onde fica um território remanescente de uma ocupação de escravizados visando resistir ao cativeiro de antes e suas versões contemporâneas.

POUCAS & BOAS

Em Teixeira de Freitas, foi oficialmente aberto o circuito de eventos do 3º Seminário ‘Òfò Kuzuela’ com a conferência inaugural ‘Cabaça da Sabedoria: saberes tecidos pela palavra e pela experiência’. A palestra foi conduzida por Keu Apoema (PPGArtes/UFSB) e mediada por Tássio Ferreira (UFSB). Coordenada pelo Grupo de pesquisa Aldeia (UFSB/CNPq), a programação seguirá até 20 de outubro, com passagens e atividades em Salvador, Barreiras e na região do Recôncavo Baiano.

Ainda repercute em Luís Eduardo Magalhães o bem-sucedido lançamento do Programa Escoteiros Raízes do Agro. O evento reuniu produtores rurais, crianças, jovens inscritos e seus familiares, bem como os escoteiros da Associação Beneficente Cristã Mão Amiga. A iniciativa do Instituto da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Iaiba) é realizada em parceria com a União dos Escoteiros do Brasil (UEB). Os encontros de formação serão realizados quinzenalmente e têm início previsto para 18 de outubro.

A 3ª edição do Festival Buriti de Audiovisual da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) começou ontem, com a Mostra de Poéticas Audiovisuais e a exibição de filmes experimentais no Campus de Santa Maria da Vitória. Hoje, a partir das 8h no Espaço de Convivência, acontece o Café com Criação, seguido de debates, oficinas temáticas e mais exibições de filmes. A programação especial prossegue até o dia 10 do mês, quando o evento será encerrado com o anúncio e a premiação dos vencedores do festival.