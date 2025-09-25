Livro campeão do Jabuti reabre ‘Janelas’

- Foto: Reprodução Redes Sociais

A série “Janelas de São Lázaro”, promovida pelo programa de pós-graduação em filosofia da Ufba, estreia o ciclo do segundo semestre de 2025 com a apresentação do livro campeão do Prêmio Jabuti Acadêmico.

A publicação, intitulada “Gatos, peixes e elefantes –a gramática dos acordos profundos”, é de autoria de um professor da casa, João Carlos Salles.

O encontro de reabertura dos trabalhos do “Janelas de São Lázaro” está marcado para o dia 25, amanhã, quinta-feira, na sala de videoconferências do Pavilhão Raul Seixas, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

Ex-reitor da Ufba por dois mandatos, entre 2014 e 2022, João Carlos Salles inspirou-se no trecho de uma carta do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein ao economista italiano Piero Sraffa.

João Carlos Salles tem 17 livros publicados, contando com este, conquistando o Jabuti Acadêmico na categoria “Filosofia”, dentro do eixo “Ciência e Cultura”.

Recentemente, o professor e filósofo debateu o conteúdo do livro laureado com seus pares e o público presente à Academia de Letras da Bahia, na qual é titular da cadeira número 32.

A iniciativa da série “Janelas”, desenvolvida no campus situado na estrada de São Lázaro, daí o nome, busca valorizar e divulgar a produção filosófica desenvolvida no âmbito do Programa da Pós em filosofia.

O objetivo é o de incentivar maior divulgação de conteúdos elaborados em pesquisas de pós-docs e convidados, visando criar o hábito do diálogo entre o curso de filosofia, a comunidade acadêmica e a cidade do Salvador.

Volta da “guerra de espadas”

A luta pela legalização da “guerra de espadas”,hoje criminalizada como artefato explosivo e incendiário, passa pela produção e difusão de conhecimentos sobre esse fenômeno. É nesse contexto que os espadeiros realizam, em 1º de outubro, às 19h ,em Senhor do Bonfim, o Encontro de Saberes sobre a Guerra de Espadas. Organizado pela Associação Cultural dos Espadeiros de Senhor do Bonfim (Acesb), o evento busca reabrir diálogos entre praticantes, comunidade e especialistas. Com apoio do Programa Nacional Aldir Blanc e do Ministério da Cultura, a proposta é regulamentar a fabricação das espadas e tirá-las da clandestinidade.

POUCAS & BOAS

. A ‘Ruraltur 2025 – Feira de Turismo Rural da Bahia’ começa hoje em Mucugê, totalmente gratuita e com destaques para gastronomia, cultura popular, ecoturismo e música. Com início às 18h30, a abertura terá uma palestra-show do ator Luis Miranda, sobre o tema inspirador ‘Empreender com Sorriso’. A noite se encerra com um show da cantora Priscilla Dantas. Com uma programação variada e cheia de opções, a feira segue até sábado e termina como aguardado show de Matheus Boa Sorte.

. Em Seabra acontece hoje a terceira formação do projeto Trilha da Cultura, volta o para gestores e conselheiros municipais de cultura dos territórios da Chapada Diamantina, Sertão Produtivo, Piemonte do Paraguaçu e também da Bacia do Paramirim. Com o tema instigante ‘Culturalizando a Gestão Municipal’, o evento começa às 8h no Instituto Federal da Bahia (IFBA) e segue até amanhã, focado na elaboração de projetos culturais direcionados a movimentos sociais organizados.

. Com a perspectiva de reunir gestores de mais de 20 cidades baianas, a 7ª Reunião do Fórum Baiano de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana será aberta hoje em Luís Eduardo Magalhães. Com início marcado para as 9h no auditório do Sindicato dos Produtores Rurais de LEM, a programação segue até amanhã, voltada para a construção de soluções práticas para a mobilidade urbana dos municípios envolvidos. Durante a realização do fórum, o município receberá ainda um ônibus elétrico, que ficará disponível para testes na cidade durante 10 dias consecutivos.