Livro da Edufba une religião e moralidade

Pesquisadora baiana Hannah Romã Bellini - Foto: Divulgação

Implicações entre religião e moralidade, um polo retroalimentando o outro, estarão ao alcance de quem queira acrescentar conhecimento sobre os conceitos presentes no cotidiano desde as primeiras civilizações.

O tema reúne 17 autoras e autores para o lançamento do livro Religião e Cenas Morais: modos religiosos de ler e habitar o mundo, em lançamento previsto para o dia 7 de agosto no Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Rua da Graça.

A publicação consiste em coletânea de artigos organizados pela pesquisadora doutora vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Hannah Romã Bellini.

A pesquisadora teve a parceria do professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Leandro de Paula, resultando o trabalho na primorosa edição – mais uma – da admirável biblioteca da Editora da Ufba (Edufba).

“Descobrimos com as pesquisas reunidas no livro como pessoas religiosas negociam seus entendimentos morais com quem pensa e sente de maneira diferente, incluindo quem integra a mesma tradição de fé”, antecipa Hannah Romã Bellini.

A equipe convidada a produzir o livro partiu de uma pergunta filosófica, recortada com justificada curiosidade: como a religiosidade influencia a maneira de as pessoas avaliarem o que está ao redor?

Para alcançar o “uno” os acadêmicos foram ao mundo colecionar alguns possíveis múltiplos, transitando da facticidade à transcendência a fim de mobilizar a produção de teorias.

Entre os “múltiplos”, destacam-se os processos de conversão de mulheres baianas ao Islã; práticas ancestrais de benzimento; uso de aplicativos de celular; influência dos apelos da música de gênero “gospel” e outros.

Saberes Indígenas na Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) avança na proposta inclusiva do Magnífico, Paulo Miguez, ao abrir concurso para a disciplina Saberes Indígenas. Coletivos e ativistas propõem ajustes como eliminar a exigência de pós-graduação, já que poucos indígenas têm acesso a ela, e adotar o critério de notório saber. Também sugerem incluir indígenas nas bancas e considerar vivência ou conhecimento prévio sobre as etnias. O Instituto Búzios atua para que as sugestões possam valer já neste certame. O objetivo é fortalecer a política de acolhimento aos saberes indígenas e garantir transparência no processo.

POUCAS & BOAS

O 3º Festival Territorial da Pesca Artesanal e Aquicultura de Sobradinho tem abertura, hoje, com o tema ‘Riquezas da Terra: valorizar culturas e vivências dos povos e territórios do Semiárido baiano’. Organizado pela Cooperativa de Produção e Comercialização dos Derivados de Peixes do município (Coopes), a programação prossegue até amanhã com uma série de palestras, espaços para debates sobre temas diversos como saúde e manejo na criação de tilápias, ecologia e preservação de peixes nativos do Rio São Francisco, bem como, políticas públicas para a pesca artesanal.

O dia do Evangélico começa a ser festejado, ainda hoje, no espaço de eventos Coliseu, em São Desidério, com previsão de atrair fiéis da localidade e cidades vizinhas. A programação termina amanhã, feriado municipal na cidade oestina, e reúne pregação e shows musicais com Stela Laura e a dupla Daniel e Samuel, além de atrações regionais. A organização é da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer do município.

Em Barreiras, o projeto ‘Forró o Ano Todo’ tem, hoje, uma festa no Clube a Associação Barreirense de Cultura e Desporto (ABCD), a partir das 20h. Intitulado ‘Sala de Reboco’, o evento tem como atrações, além de Bosco Fernandes, o grupo Tome Xote e o Trio Coração do Brasil. A organização do evento é do Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac), com foco no fortalecimento das atividades culturais e artísticas na cidade e das tradições nordestinas.