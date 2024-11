Livro de poemas liberta no Presídio

- Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Um grupo de 40 estudantes do Colégio Estadual Professor George Fragoso Modesto, em situação de privação de liberdade no Presídio de Salvador, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura, é o foco de um projeto pedagógico resultante na publicação do livro “Arte que Liberta: Narrativas de Resistência no Presídio de Salvador”.

O livro reflete o tema central fornecido pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, “Aprendizagem para a Cidadania, Liberdade e Democracia”, e representa uma importante conquista na educação em contexto de privação de liberdade.

A obra não nasceu da escrita direta dos alunos, mas sim da escuta atenta da professora Adriana Reis, ao colher as histórias de vida e emoções compartilhadas pelos estudantes.

Adriana, ao perceber a riqueza dos relatos dos alunos - carregados de sentimentos, dores, revoltas, amores e até brincadeiras - decidiu registrá-los e transformá-los em narrativas escritas em forma de poemas. As histórias não só retratam a rotina dentro do presídio, mas também expõem vivências que transcendem os muros do cárcere.

- A ideia de criar o livro surgiu ao prestar atenção nas histórias cheias de emoção que os alunos contavam”, relata Adriana Reis, tendo Paulo Vieira como parceiro de projeto.

A professora lembra de um momento especialmente marcante, quando um estudante expressou: “A escola é o único lugar que me faz sentir fora do sistema prisional”.

O projeto teve apoio integral do diretor da unidade prisional, Paulo Duran, do diretor adjunto, Jonas Sousa, dos gestores do colégio, Gideon Cardoso, José Antônio Matos e Antônio Conceição, da coordenada pedagógica do colégio Eridan Bastos, além do professor Remi Bonfim.

“Ninguém vai denegrir a minha imagem. Eu tenho credibilidade moral, intelectual para governar e para fazer política. Tanto é que eu mostrei que eu sei ganhar eleições, diferente dele [Bolsonaro]”

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, após seu candidato derrotar em Goiânia o do ex-presidente

Formação em logística

A necessidade de logística justifica a oferta de um dos cursos oferecidos pelo Senai, pelo Sistema Comércio – Bahia, ao produzir uma maior capacitação aos profissionais da área.

A qualificação da mão de obra formada na Bahia traz um alento ao mercado, sabendo-se do momento de demandas urgentes para integração dos modais ferroviário e portos.

Para o consultor de logística Luis Claudio Santos, “uma boa forma de começar é já dominando o inglês” e outro importante ponto é ter contato com as operações, conhecer bem os contratos e as formas de operar com as cargas.

Novo CT do Bahia

Fonte ligada ao Bahia afirma que o grupo City desistiu da aquisição de uma área na Via Metropolitana para a construção do novo CT por questões de logística e distância para o aeroporto e Arena Fonte Nova. Tudo indica que o novo CT será construído na Av. 29 de Março e que as negociações já estão bem avançadas.