Lourenço Mueller lança “Livro de Tudo”

Lourenço Mueller - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Enquanto o navegador Aleixo Belov alcança as nove Ilhas dos Açores, território português, em sua nova aventura em solitário, o Museu que leva o seu nome recebe a nau literária e filosófica do cibergrupo Kirimure, em entusiasmo de torcedores, a comemorar o quarto livro do almirante Lourenço Mueller.

Urbanista, arquiteto e, não menos importante, articulista da editoria de Opinião de A TARDE, Lourenço escreve sobre Lourenço em sua autobiografia, recebendo os abraços de geral, às 16 horas de amanhã, no Museu do Mar Aleixo Belov, no Santo Antônio.

“Tudo tem a ver com tudo: umas histórias e uma tese” trata de uma “colagem existencial” por meio da qual se chega a nenhum lugar: é a constatação de a vida, quando bem vivida, do berço à cova, produzir, no máximo, histórias para se lembrar e contar em seu epílogo.

– Por ocasião do lançamento, farei uma breve discussão sobre o livro, que chamei de ‘oficina literária’, convido a alta-proa dos cavaleiros e sereias do cibergrupo Kirimure, composto por 150 personalidades voltadas para o bem do mar da Bahia.

O livro, na verdade, são dois: o primeiro reflete a falta de finalidade e de projeto para a existência humana comparada com a grandeza do universo, apresentando uma visão honesta da aventura de viver.

O segundo livro, inseparável do primeiro, resume a tese de doutoramento de Lourenço Mueller, ao revisitar hipóteses e autores com os quais trabalhou.

O mago do mar, ardoroso defensor de kirimure (Baía de Todos-os-Santos) pode até não admitir, mas o livro duplo é filosofia pura, ao questionar, sem oferecer resposta, a que (não) serve a existência humana e o impacto das modificações no tempo e espaço no novo mundo da internet.

Bahia pioneira em ESG

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) tem muito a comemorar, na programação da “Semana do Meio Ambiente” promovida pelo órgão do governo estadual: é a primeira do País a implementar a agenda “ESG”, referente a “ambiental, social e governança”, os três pilares do desenvolvimento sustentável. Neste viés de proteção ao meio ambiente, a SDE lançou o Programa SDE Carbono Neutro, incentivado pelo Comitê ESG.

– Fizemos a instalação do nosso Comitê ESG, para nos conectarmos com o que o mundo está pedindo – afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.

POUCAS & BOAS

Com a proposta de reforçar o diálogo e trabalho conjunto o 1º Fórum de Turismo e Cultura do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), acontece hoje (4), na Câmara Municipal de Santo Amaro, a partir das 8h. Concebido e coordenado pelos turismólogos e professores Lilian Nassiff e Tiago Carneiro, o evento visa refletir acerca das interseções entre as duas áreas, incentivando possibilidades para o desenvolvimento municipal, integrado e sustentável.

Em Itabuna, o térreo da Câmara de Vereadores será movimentado hoje com exposições de trabalhos acadêmicos e escolares sobre o Meio Ambiente como parte da programação que foi aberta no domingo, com o 5º Pedal Ambiental. A Semana do Meio Ambiente segue com uma programação diversificada até a sexta-feira, dia 6, e conta com palestras, oficinas, ações educativas e outras atividades voltadas à conscientização ambiental em escolas e espaços públicos. A organização geral é da Secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Seagrima).

Com previsão de se estender até o dia 2 de julho (aniversário municipal), Alagoinhas já começou a comemoração dos santos juninos com festa nas comunidades de Boa União e Riacho da Guia. A novena preparatória para comemorar o padroeiro da cidade, Santo Antônio, começou dia 1º e prossegue na catedral até o dia 13. De 21 a 24 a festa é para São João, com Arraiá montado na região central da cidade.